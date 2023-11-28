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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／蕭美琴新節目「喵喵喵」上線　噘嘴嘆：沒貓很難放鬆

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴日前赴美處理離職與交接手續，並預計將4隻愛貓接回台灣，返台後將全力衝刺選舉。今（28）日於賴清德、蕭美琴兩人社群齊發全新系列節目《Bi-khim 戰貓喵喵喵》，首集節目就大談愛貓經，不只比愛心學貓叫，還和大家分享平時與愛貓的互動，更提到當初「戰貓」來由，不僅貓奴味十足，愛貓之情更溢於言表。

▲▼蕭美琴。（圖／翻攝自影片）

▲蕭美琴透過影片透露與「蔡想想」的故事。（圖／翻攝自影片）

《Bi-khim 戰貓喵喵喵》首集主打「貓貓篇」，一開始蕭美琴先是向鏡頭比愛心、學貓叫，之後更化身貓奴向觀眾介紹家中的4隻愛貓。蕭美琴還透露，因為總統蔡英文先前經常幫她照顧貓咪，有次蕭美琴在花蓮撿到一隻小貓，後來在與蔡英文通話時，小貓不停在一旁喵喵叫，因此便決定將貓咪送給蔡英文，這隻貓便成了現在健康活潑的台灣第一貓「蔡想想」。

談起家中四隻愛貓，蕭美琴更是停不下來，除了分享貓咪的名字、個性外，更不停秀出手機裡愛貓的照片。談及現在貓咪還在美國，蕭美琴更忍不住噘嘴表示「沒有貓在實在很難放鬆」，儼然是位超級貓奴。

節目最後，蕭美琴也說明自己「戰貓」稱號的來由。蕭美琴表示，先前駐美時曾被記者問到，在國際上面對戰狼將如何應對，蕭美琴便回應，「那我就是戰貓，貓比狼還受到喜愛，且特質更吸引人，不只有平衡感，在狹隘的空間上也有辦法取得平衡」，如今戰貓的性格，便成了蕭美琴與國際友人往來互動時的代表性精神。

賴清德競選總部發言人郭雅慧表示，期待透過《Bi-khim 戰貓喵喵喵》的全新系列節目，讓大眾能看到蕭美琴平時鮮少透露的面向，未來也預計會陸續推出其他集數，讓民眾能更直接、全面地認識蕭美琴。

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