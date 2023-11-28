下戰帖邀辯論卻被指抹黑　姚正玉酸陳亭妃畏戰

▲國民黨第3選區立委候選人姚正玉表示，對手陳亭妃陣營指其約戰辯論是抹黑，這根本是無厘頭的回應，懇請陳亭妃應正面回答是否同意辯論。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國民黨第3選區立委候選人姚正玉表示，對手陳亭妃陣營指其約戰辯論是抹黑，這根本是無厘頭的回應，沒有邏輯且不知所云，懇請陳亭妃應正面回答，到底是否同意辯論？至於辯論題目，讓她指定也可以！

姚正玉表示，希望以政見辯論的方式與民進黨參選人陳亭妃來一場君子之爭，呼籲針對立委的職責到底是監督還是護航？第二，兩岸政策到底是選擇戰爭還是和平？第三，台南農漁產品外銷，應該要捨近求遠？還是要正視、開拓有鄰近性、規模又大的大陸市場？等三議題進行辯論，未料陳卻指其「以抹黑增加曝光度」。

姚正玉表示，約戰要求政見辯論就是不怕考驗、直球對決，這跟抹黑有什麼關係，就是不想競選謾罵才要競選辯論啊，陳亭妃的回應無厘頭，沒有邏輯且不知所云，根本是畏戰、不敢面對挑戰。

姚正玉表示，11/30日她將親赴陳亭妃競選總部送戰帖，邀請陳亭妃來場辯論會，主題由其指定也可以，希望其能接受挑戰。

另一方面，選委會規定舉辦政見，辯論需要2/3同意，但對於只有兩位候選人的選區，同意和不同意都不會超過2/3，形同「封殺」了只有兩位候選人的選區舉辦政見辯論的可能性，剝奪候選人的權益，選委會應該檢討調整。