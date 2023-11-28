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藍營控博士論文抄襲25％　陳亭妃秀原稿澄清：國民黨要不要道歉？

▲▼陳亭妃回應抄襲指控。（圖／記者杜冠霖攝）

▲陳亭妃回應抄襲指控。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨今（28日）上午召開「綠營文章一大抄？論文抄人再+1」記者會，指控民進黨立委陳亭妃的長榮大學經營管理研究所博士論文大幅抄襲維基百科內容，且未標明出處。陳亭妃28日秀出論文原稿及問卷資料，她表示，維基百科資料引用自中華民國行政區劃，自己論文也有標明是引注自中華民國行政區劃，「我沒有寫資料來源嗎？國民黨要不要道歉？」

陳亭妃表示，早上國民黨記者會只針對她的博士論文只講三分鐘，之後就大罵民進黨，國民黨只為了要罵民進黨，也沒搞清楚我的博士論文長怎樣也不了解內容、東扯西扯，把資料兜一兜就做題目，「我不需要國民黨幫我打知名度，支持者也常問說我論文有沒有問題，剛好把博士論文拿來跟大家分享，謝謝國民黨讓我一次說清楚講明白。」

對於國民黨指控大幅抄襲維基百科，陳亭妃表示，維基百科資料引用自中華民國行政區劃，「國民黨可能沒有仔細看我論文，自己在論文裡面就寫資料來源是中華民國行政區劃，在講行政區域組織架構歷史，從2007年到現在，請問歷史可以改變嗎？論文不能引用嗎？我沒有寫資料來源嗎？國民黨要不要跟我道歉？」

陳亭妃表示，自己的博士論文前無古人、data前無古人，「請問我要怎麼抄？國民黨應該問他們的立委，問看看誰有寫過我的問卷？一個叫江啟臣、一個是楊瓊瓔，還記得自己拿問卷給行政院跟立法院不分黨派立委、議員，當時他們都問為什麼問卷這麼複雜？因為我要討論的是六都行政管理績效需要更多data，當時桃園剛升格，這是台灣新局面的6個直轄市，請問我要去抄誰的資料？」

陳亭妃也秀出指導老師的評語以及要修正部分，陳亭妃表示，這些都是自己對於學術研究負責任態度，國民黨要不要道歉？無端指控不只是傷害她也傷害老師，國民黨有哪些過去寫我問卷的，這些可以假的了嗎？這些data都是我親自拜託、蒐集，都是新的，我要抄誰？要求國民黨道歉，我也會馬上按鈴控告要拿到一個博士論文要參加多少研討會？不是今天用三分鐘可以抹滅，什麼叫沒有原創性？在污辱誰？

立委莊瑞雄也表示，國民黨誰不打打陳亭妃，真的是討打，也許沒有寫過的人會質疑會有類似性，但任何一份論文都是要求低於幾個百分比，不可能是零，陳亭妃這篇論文是量化，原創性跟學術價值涉及主觀判斷，這跟抄襲指控完全是兩件事，怪不得她這麼生氣，對論文狂追猛打太過於政治操作。

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