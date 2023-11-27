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姚正玉單挑陳亭妃　下戰帖邀政見辯論

▲國民黨台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，向競選對手立委陳亭妃下戰帖，並具體提出3個重要議題，要求接受政見辯論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國民黨台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，向競選對手立委陳亭妃下戰帖，並具體提出3個重要議題，要求接受政見辯論。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉向競選對手、立委陳亭妃下戰帖，並具體提出3個重要議題，要求陳接受政見辯論，讓社會與選民公開檢驗，不要有任何迴避。

姚正玉表示，選委會舉辦政見會調查，她選擇以辯論的方式進行，希望和競選對手陳亭妃來一場君子之爭。可惜，尋求五連任的陳亭妃卻迴避了挑戰，只想以政見發表會輕輕帶過。

姚正玉指出，她公開向陳亭妃下戰帖，呼籲針對以下3項重要議題進行辯論：第一，立委的職責到底是監督還是護航？第二，兩岸政策到底是選擇戰爭還是和平？第三，台南農漁產品外銷，應該要捨近求遠？還是要正視、開拓有鄰近性、規模又大的大陸市場？

姚正玉指出，立委就是國政的監督者、中央與地方的協調者、民意的代言人。陳亭妃敢不敢就以上三個攸關台灣前途、人民生計的重大議題，在選委會公辦政見會上辯論？這是陳要爭取連任無可迴避的挑戰。

姚正玉強調，她拋出的三個議題，陳亭妃身為立委，本來就必須向社會、向選民說清楚、講明白。她隨時等候回應，相信真理愈辯愈明。姚正玉希望陳亭妃勇敢面對辯論，讓社會了解誰才最適合的立人選。否則，迴避人民與競選對手的檢驗，卻只是辦辦親子活動就想要連任過關，這是極不負責任的態度，也太看輕選民的智慧。

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