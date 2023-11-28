國民黨質疑博士論文抄襲　陳亭妃控誹謗：你們立委幫我寫問卷

記者劉昌松／台北報導

國民黨28日舉行記者會，內容包括指控民進黨立委陳亭妃的長榮大學博士論文，內容涉及抄襲比率達25%，陳亭妃立即帶自己的論文，趕赴台北地檢署，按鈴控告國民黨及副發言人呂謦煒、林國春涉嫌加重誹謗，陳亭妃怒指，她的論文不只有原創性，而且是她親自拜託好多國民黨立委填問卷，希望國民黨為抹黑道歉。

▲民進黨立委陳亭妃不滿被指博士論文抄襲，控告國民黨涉嫌加重誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

呂謦煒質疑，陳亭妃在長榮大學經營管理研究所的博士論文《台灣六都行政管理績效衡量之研究-D.B.A方法之實證》，第25頁內容大幅抄襲維基百科，另有4頁抄襲台北市政府網站的「台北歷史概述」網頁卻未標明出處，呂表示，根據長榮大學標準，非原創部分超過13%，就不具有原創性，要求陳亭妃道歉並退選。

國民黨立委參選人林國春則指，民進黨政治人物的論文抄襲案件頻傳，儼然成為詐騙「環島團」，顯示民進黨主席賴清德的學倫標準低廉，讓民眾難以接受。陳亭妃隨後就找律師何念屏陪同，到北檢按鈴申告，控告國民黨、呂謦煒、林國春涉嫌加重誹謗。

▲國民黨立委參選人林國春(左起)、副發言人呂謦煒指控陳亭妃論文抄襲。（圖／國民黨提供）

陳亭妃受訪表示，國民黨的記者會15分鐘，提到她的只有2、3分鐘，卻已經損害到她的名譽，陳亭妃帶著自己的論文以及維基百科列印網頁，強調台灣行政區的演進是歷史，歷史不可改，「所以維基百科寫的是引用中華民國行政區劃，我論文裡面引用的資料來源寫得非常清楚，也是中華民國行政區劃」。

另外真對遭質疑原創性的部分，陳亭妃指出當時有好多個國民黨立委，是她親自去拜託來幫忙寫論文問卷，「當時6都剛升格，我的DATA根本前無古人，從行政院到立法院到6個市政府到6個議會，都是亭妃親自不分黨派去蒐集，這不是原創是什麼？我要求國民黨給我道歉，你不只傷害我，也傷害了我的老師。」