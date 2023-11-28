民進黨催政黨票喊「搶救王義川」　屏東率先掛看板

▲鍾佳濱掛出第一面蕭美琴、王義川合體看板。（圖／翻攝自鍾佳濱臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨力拚國會過半，除了鞏固區域立委席次，不分區立委也是重中之重。近日民進黨中央黨部邀集不分區立委提名人開記者會，更喊出「搶救王義川大兵」訴求，呼籲讓排名第14名的政治評論員王義川進入國會，而屏東縣立委鍾佳濱更在國境之南率先掛出「軍事風」合體看板，高呼：「戰士只有戰死沙場的覺悟，沒有沮喪的選項！」

王義川曾任台中市政府交通局長、台灣智庫策略長等職務，因談吐幽默風趣，近年是政論節目常客，也是民進黨立委參選人們爭相邀請的助講嘉賓。他自稱藍白陣營不分區提名人「韓國瑜的剋星」、「黃國昌的惡夢」，近日更頻頻向台大學弟黃國昌喊話，要求公開辯論國家大政。

與王義川同屬派系正國會的民進黨發言人卓冠廷今天呼籲，現在全民不僅共同搶救王義川，也共同搶救整份不分區名單，王義川排名第14名，需要47%政黨票的支持，而民進黨曾在2016年拿下18個不分區立委席次，衝高100萬票需要大家一起支持。

不僅如此，派系屬性為新潮流的鍾佳濱率先宣布，「我們沒有什麼可奉獻，有的，只是熱血、辛勞、眼淚、汗水以及愛台灣的心」，他與青年團隊立刻決定發起響應，讓行動不只由下而上，還要由南向北，從「裝甲兵」鍾佳濱開出屏東第一砲，把自己的青年總部作為「搶救王義川大兵」行動的「屏東作戰分部」。

此外，搶救王義川大兵計畫團隊發起「搶救王義川大兵召集行動」，將於12月2日上午在遠雄國際金融廣場舉辦活動，邀請不分區立委參選人沈伯洋、「萬老師」郭昱晴演講外，還將有一位「神秘嘉賓」登台演唱，力催民進黨政黨票。

▲搶救王義川大兵召集行動將舉辦實體活動。（圖／翻攝自Accupass網站）