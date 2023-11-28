▲日本超商賣的茶類幾乎都是無糖。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣有許多特色的小吃，雖然對台人來說是日常，不過對於外國人而言是十分驚人的美食，粉專「神無眠」分享了日本人來台灣的趣事，因為日本的茶類都是無糖，第一次喝到加糖的茶，讓日本人很震驚，貼文一出，有網友點頭，之前帶日本團玩台灣，「日本人對茶有糖驚訝到不行」。

原PO在PTT發文，轉發臉書「神無眠」的插畫，帶日本人旅遊台灣，天氣太熱想去買杯手搖消暑，好友就提到「台灣的飲料太甜了」，第一次喝到有糖的綠茶嚇了一跳，滿臉問號「為什麼綠茶要加糖？」好友還因此學了新的中文單字「無糖」。

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對此，網友紛紛表示，日本人喝茶都是喝無糖，「在日本超商找含糖飲料...我到後來都拿可爾必思」、「超商飲料台灣是無糖會標註，日本是有糖會標註」、「日本把珍奶當甜點不是飲料啊」、「日本便利商店確實無糖茶的品項比有糖茶多很多」、「愛喝無糖茶去日本玩就很爽，超商隨便抓都是」。

▲喝到加糖的綠茶，讓日本人很震驚。（圖／翻攝自PTT）



其中，有網友指出，日本茶類無糖，是因為茶點都超甜，「日本一些點心也是爆幹甜」、「日本茶不甜，是因為他們甜點太甜」、「日本的茶不加糖，但茶點和菓子超甜的，如果不配著茶吃是有點可怕的」、「有些很甜的甜點是弄來配無糖飲料的」。

還有網友指出，喝無糖的人越來越多了，「現在連可樂的甜度都扛不太住，一定要加冰塊」、「其實現在喝無糖茶的人也是越來越多了」、「小時候全糖，現在老了只喝無糖了」、「現在大家注重健康，全糖真的越來越少人點了」、「純茶加糖很不行，都在喝無糖」。