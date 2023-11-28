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除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地：去不膩

▲▼日本,淺草,東京,旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

▲網友狂推日本旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

疫情趨緩後，民眾不只在國內大玩特玩，也紛紛飛出國，不少人更是已經玩了好幾波，就有網友表示，有些國家去過一次，就不會想再去第二次，好奇哪些國家是會一去再去？並透露自己解封過後，安排了4次日本行。對此，許多網友也推日本，「日本CP值超高」，也有不少人大推海島國家。

有網友在PTT發文，「哪些國家你會想去3次以上？」有些國家去過一次之後，就不會想再去第二次，但是日本跟泰國，是會想一去再去的國家，「明年年初準備去解封後第四次日本，畢竟最近日幣真的好便宜，整年下來根本一直破底」，買任何東西都很划算，「不去對不起自己，還有什麼很划又值得一直再訪的地方？」

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貼文曝光，網友狂喊日本，「沖繩去了7次，還會繼續去，跟台灣離島比划算超多，從0.28玩到0.22」、「菲律賓跟日本都去四次以上」、「今年去了4次東京」、「至今去超過三次的國家只有美國、日本和韓國」。

另外很多人提到海島國家，「歐洲很多國都想去很多次」、「印度也去了三次」、「英國，一直玩不膩，以前每年都會去」、「印尼島嶼那麼多，去幾百次都不會」、「冰島」、「泰國真的很讚」、「菲律賓CP值很高」、「蘇美島、普吉島都超讚」、「出國就要去有度假感的地方」。

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲解封後，台灣人報復性出國旅遊。（圖／記者李毓康攝）

根據「交通部觀光局」今年1月至10月統計資料，台灣人出國人數約1382萬人，出國目的地，第一名是日本，有342萬人，第二名是中國大陸，有139萬人，第三名是韓國，79萬人，第四名是越南，67萬人，第五名是泰國，63萬人。

另根據Klook公布的「亞太區旅遊脈動大調查」，日本仍是全亞太區旅客最想前往的目的地，但台灣熱愛日本的程度更勝其他地區；76%台灣旅客在調查中表示接下來6個月有到日本旅遊的計畫，平均每4個準備出國的旅客就有3個打算去日本玩，偏好程度是亞太地區中最高。

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