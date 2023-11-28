陸生來台灣3個月　曝「4個崩潰瞬間」！兩派吵翻：無法反駁

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者林敬旻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

有不少交換學生來台灣上課學習，不過在生活上卻碰到不少狀況。一名大陸女學生剛到台灣生活3個月，就碰到4個不適應的問題，像是電子支付不普及、需要定點倒垃圾等，搭公車還常常搭過站，都讓她很傷腦筋。文章曝光後，有不少人認同還說「無法反駁」，但也有網友認為，是原PO不夠了解台灣。

原PO在小紅書發文指出，到台灣當交換學生已經3個月，不過有4個崩潰的瞬間，像是台灣公車不是每站都停，下車需要提前按鈴，可是報站的聲音很小聲，即使她專心聆聽，還是常常坐過站或是提前下車；還有台灣消費仍以現金為主，出去各自付錢的時候很不方便，讓她很想念電子支付。

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▲原PO抱怨，搭公車常常下錯站。（示意圖／記者劉維榛攝）



原PO也說，台灣網購沒有大陸方便，免運常常有金額限制；最後是必須定時定點倒垃圾，每次都要聽到聲音才能出去丟垃圾，讓她很不習慣。不過她也強調，待了3個月還是很喜歡台灣，任何事情都有好有壞，只是客觀分享自己的感受。

文章曝光後，不少人認同表示，「有的公車甚至連廣播都不廣播」、「台灣人本人無法反駁」、「真的用了電子支付就回不去了」、「我能理解你的崩潰」、「大陸網購平台真的非常方便，而且包郵（免運）門檻低，無論價格或CP值，台灣都差人家一大截」、「公車按鈴我是習慣了，但廣播真的太小聲，建議用APP找公車，可以看公車到哪裡了，等公車挺方便的」。

但也有台灣人指出，「台灣也有手機支付，你只知道微信支付寶當然不方便，還有網購要哪樣才算方便？」「公車按鈴這個應該是為了節省時間，才不需要沒有人要上下車還要停。跟你們比起來，現金的部分是真的，不過跟台灣以前比起來已經很少用現金了，現在連夜市都有很多可以手機支付了」、「社區不用等垃圾車，一般公寓之類的才需要，如果這點很困擾的話可以找找社區的房子！包裹也可以代收」、「這只是台灣的一角又不是整個台灣都這樣～建議多理解再PO文（台中人路過」。