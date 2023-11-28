加拿大液化天然氣輸銷 　專家看好台日韓是可靠市場

▲美國專家認為，台灣、日本和韓國是加拿大天然氣的優質市場。（圖／CFP）

文／中央社記者程愛芬溫哥華27日專電

根據一份最新研究報告顯示，加拿大的液化天然氣（LNG）具有龐大市場利基，過去曾認為中國是主要出口地，但隨著地緣政治的改變，台灣、日本和韓國被認為是更可靠的市場。

美國哥倫比亞大學全球能源政策中心（Center on Global Energy Policy）執行總監強斯敦（Robert Johnston）為原住民氣候倡議（FNCI）編寫天然氣前景報告，特別看好台灣、日本和韓國，認為將是加拿大西部卑詩省（British Columbia）在開發液化天然氣和新一代燃料如氫和氨等方面，極具潛力的優質市場。

FNCI的成員包括多個原住民族，其中Haisla和 Nisga’a兩個原住民族都有自身擬議的液化天然氣項目 分別是Cedar和Ksi Lisims。

強斯敦的報告指出，鑒於所有化石燃料將逐步被淘汰，以及俄烏戰爭所突顯的地緣政治，全球天然氣需求前景被熱烈討論，「雖然國際能源署（IEA）最新預測全球天然氣需求將在2030年達到峰值，但亞洲的天然氣需求仍強於其他地區。此外，其他機構如日本能源經濟研究所（IEEJ）等，也預測液化天然氣有持續成長前景」。

強斯敦表示，中國雖然對天然氣的需求龐大，但考量到戰略性問題，以及中國自身有煤炭和其他能源的激烈競爭，不見得是加拿大最好的市場，「東北亞的日本、韓國、台灣反而特別適合加拿大，其需要大量液化天然氣產能，可以從加拿大進口」。

根據加拿大智庫賀維學會（C.D. Howe Institute）的報告顯示，2022年加拿大天然氣產量為一天173億立方英尺，為世界第6大生產國；該國還擁有1千多兆立方英尺的剩餘天然氣資源。

加拿大有潛力在東海岸和西海岸出口液化天然氣，卑詩省正提議和推進許多項目，預計至2030年，產量將達到一天64億立方英尺，成為世界上最乾淨的項目之一。

據「清潔生產期刊」（Journal of Cleaner Production）於2020年6月數據，加拿大西海岸生產的液化天然氣在用於發電時，比煤炭排放的溫室氣體量減少高達62%。

加拿大「印太戰略」公布後，加台雙方多次提到清潔能源項目彼此可以合作。日本首相岸田文雄今年初訪問加拿大時，則直接請求加拿大輸出液化天然氣，協助日本能源轉型。