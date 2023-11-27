讀設計探究「子宮內膜異位」　台科大學生獲澳洲400萬博士獎學金

▲台科大學生杜浩瑋獲得澳洲斯威本科技大學博士全額獎學金。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣科技大學設計所學生杜浩瑋去年獲教育部選送至澳洲斯威本科技大學就讀1年課程，今年申請通過該校創新設計博士全額獎學金，3年可獲約新台幣400萬元的獎助學金。

台科大表示，杜浩瑋自去年獲得美國 One Club 國際作品集競賽獎後，經教育部「藝術與設計菁英培訓計畫」選送澳洲斯威本科技大學就讀一年設計專業課程，今年更申請通過斯威本科技大學創新設計博士全額獎學金，包括學費與生活費補助，總共3年約補助400萬元。

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台科大指出，杜浩瑋在澳洲參與墨爾本設計工廠專案中，以「傳達設計師」角色和澳洲本地學生合作，針對澳洲日益嚴重的「子宮內膜異位症」女性延遲診斷問題，設計出具體解決方案，包括子宮內膜異位症掃描機器人、健康之輪巴士，以及子宮內膜異位症篩檢教育計劃。

杜浩瑋表示，所有人都可能是設計師或藝術家，但進行有同理心的設計、對未來社會有幫助的設計，是他目前所期望繼續往前的目標。很多人總覺得「傳達設計師」只專注在做品牌跟包裝，而他的研究方向是朝向跨領域團隊創新設計或知識轉移中，如何有效溝通跟傳達，是更不設限的「傳達設計」。

杜浩瑋還說，在澳洲每個專案均設定預估時間長度，重視時間管控與整體進度安排，雖然節奏快速帶來極大壓力，也因為快速模式可產出更多作品，而帶來成就感。以前在台灣一直覺得「傳達設計師」好像專注在包裝、印刷品等工作，但到澳洲才知道傳達設計的重要性，傳達設計師擁有比其他人擁有更多能力來解釋、傳遞知識，成為團隊橋樑。