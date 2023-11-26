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北市男上酒店為談生意　柯文哲：周六回家假裝當好男人

▲▼柯文哲出席【眾青開講】少年吔，直球對決，會中受訪。（圖／記者呂佳賢）

▲柯文哲出席【眾青開講】少年吔，直球對決。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

登記參選後第二天，民眾黨總統參選人柯文哲出席黨內舉辦的與青年人座談活動，被問及過多攝影機造成的隱私問題，柯文哲認為，會造成此問題是對政府不信任，擔心政府拿去使用；話鋒一轉，柯突然提到疫情期間發現台北市八大行業週一至週五生意比較好，代表台北男人去酒店是為了business（做生意），而不是娛樂，週六、日就回家假裝當好男人。

柯文哲26日下午出席「眾青開講」少年吔直球對決，有現場青年表示，自己是代表機車族群提問，柯過去交通政策是透過數據分析，將路段修得更安全、減少事故，但過多攝影機也可能造成市民隱私問題，要如何取得平衡空間？

柯文哲表示，目前台北市警察局管理的攝影機大概1.6萬多支，若再把交通局的加進去會更多，自己當8年台北市長任內的重大刑案破案率100％，就是因為只要某地發生兇殺案，把附近攝影機調出來即可。

▲▼柯文哲出席【眾青開講】少年吔，直球對決，會中受訪。（圖／記者呂佳賢）

柯文哲指出，雖然有些人認為攝影機太多侵犯人權，但每次與里長座談時，最多項要求就是「里內要裝攝影機」，平常看到攝影機覺得很不爽，但當機車被偷時，就會說「這地方沒裝攝影機」；而台北市政府後來有成立資料委員會，將搜集的資料使用做規劃，因為今天攝影機的問題，就是來自於「對政府的不信任」，擔心政府會拿去使用。

話鋒一轉，柯文哲突然說，「如果我們有天全用電子支付，那汽車旅館就掛了。」當年新冠肺炎疫情期間，因為出入八大行業要用身分證條碼掃描，自己設定30天後就消除掉紀錄，但也同時知道台北市八大行業週一至週五的生意比較好，週六、週日生意不好，「所以表示台北男人在八大行業是為了Business（做生意），不是為了娛樂，禮拜六他們回家當好男人。」

聽聞底下青年哈哈大笑，柯文哲也笑稱，自己有看過大數據分析，像這個就是問題，如果全部E化電子化，去酒店就一清二楚，所以這個問題反映出「國家要管到什麼程度」、「誰可以用那些資料」，「酒店生意最好不是週六、週日，台北市（酒店）週六生意很差，代表台北男人去酒店是business，禮拜六日都回家假裝當好男人。」

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