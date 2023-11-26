「侯無懼、趙無私、韓無我」　洪孟楷揭藍3特質成選戰勝負關鍵

▲國民黨立委洪孟楷表示，「無懼、無私、無我」是選戰勝負關鍵。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

藍白合破局，兩黨各自找到新的副手人選，藍綠白正副總統候選人就定位，選戰進入新階段。國民黨立委洪孟楷26日就在臉書指出，「侯康配」成形，他這兩天跑行程時已感受到藍營定於一尊的決心，而國民黨總統候選人侯友宜的無懼、副手趙少康的無私、前高雄市長韓國瑜的無我，更是未來決定勝負的關鍵。

「侯康配成形，這兩天跑行程已經感覺到藍營基層定於一尊的決心」，洪孟楷指出，不同於過去的「合、不合」極端論點，而是一致砲口對外，甚至競選總部多了好幾位之前沒有前來的志工夥伴，表達願意來摺文宣、或是拿文宣回去發送，找回過去幾個月沒看到的熱情，這是侯康配正向的化學反應。

洪孟楷也點出，「侯友宜的無懼、趙少康的無私、韓國瑜的無我」，如果能善用突顯這三大特質，在未來七周的選戰，引領媒體的聲量，絕對有機會翻轉總統民調，讓國人看到台灣2024年未來的希望，這將是決定勝負的關鍵。

洪孟楷一一分析，侯友宜出生入死警長形象，面對惡勢力從不低頭、捍衛正義，就是「無懼」；連死都不怕，還怕對方潑髒水抹紅？無懼，就能帶領台灣走向世界。

洪孟楷提到，而中廣董事長趙少康大概是過去幾個月對藍白合獻策最多的人，到上周的最後一刻，都還在建議，如何搭檔能夠促成，換言之，最希望合成的就是趙少康，本希望促成大局，現在竟然變成參賽者之一，能夠再次發揮無私的力量，只講怎麼樣讓台灣好，用易懂淺顯的語言讓國人思考，「這是他的本領，也是他的強項。」

至於韓國瑜，洪孟楷表示，韓國瑜一直強調自己擔任啦啦隊長，到最後一刻也還是堅守著不分區立委的角色，而不是聽到有人建議搭配就轉換跑道，稱職的啦啦隊長，就是能以另一隻母雞的身分帶動全台的立委選情，「無我、才能成局」，他相信韓流旋風能夠再次金句連發、創造焦點。

「全中華民國的敵人，就是施政不利的執政黨」，洪孟楷強調，「政治意識型態作祟、能源政策錯誤、濫花公帑債留曾孫」，這三大錯誤執政黨責無旁貸，要達成政黨輪替的目標，不需在野相互攻擊，只要把自己好的一面講出來，讓國人選擇，距2024投票日還有七周，國民黨能夠最大化突顯三特質，將是左右勝負的最大關鍵。