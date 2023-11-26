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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌酸藍白五漢廢言　山盟海誓翻臉「昨暝歹勢」

▲賴清德新北市競選總部成立，前行政院長蘇貞昌助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘇貞昌近日輔選行程滿檔。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立委選舉倒數58天，行政院前院長蘇貞昌近日積極前往全台各地輔選，他今（26）日為嘉義縣立委蔡易餘、立委參選人陳冠廷站台時，狂酸藍白說，5個大男人在大飯店吵了半天，最後不歡而散，全世界媒體都在看，這是台灣的民主鬧劇，又轉述網路流傳這叫「五漢廢言」，引發現場支持者哄堂大笑。

適逢周日，蘇貞昌今天輔選行程滿檔，上午先後為蔡易餘、陳冠廷輔選，下午轉往屏東萬巒及竹田，為立委參選人徐富癸站台，晚間回到新北板橋，為蘇系子弟兵、立委張宏陸拉抬聲勢。

蘇貞昌今天上午在嘉義縣造勢時，批評在野陣營說，當總統、副總統登記進入倒數階段時，竟然只有民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴完成登記，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲，以及原擬獨立參選的鴻海創辦人郭台銘喬不定，聯手演出世紀笑話。

蘇貞昌直言，電視直播藍白合，5個男人弄了一下午弄不出一個結果，講了一下午的廢話，所以網路流傳這叫做「五漢廢言」，他們到底在講什麼，就是在揪去君悅開房間，房號2538號，2538就是「讓我3趴」，本來揪到甜言蜜語、山盟海誓，後來翻臉說「昨暝歹謝」。

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