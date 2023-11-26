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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊挨批「破壞藍白合戰犯」？　柯文哲抱屈：不必要

▲▼柯文哲出席【眾青開講】少年吔，直球對決，會中受訪。（圖／記者呂佳賢）

▲柯文哲出席【眾青開講】少年吔，直球對決。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲24日與「新光公主」立委吳欣盈登記參選，卻引來黨員發布退黨聲明，批評位列不分區第一名的競選總幹事黃珊珊是「球員兼裁判」，藍營也批黃珊珊是破壞「藍白合」戰犯。面對外界開始找藍白破局戰犯，柯文哲替黃珊珊緩頰，讓黃一個人承擔戰犯罪名，「我覺得不必要」。

柯文哲26日下午出席「眾青開講」少年吔直球對決活動，針對前民眾黨基隆市第4選區議員參選人徐佑昇在臉書宣布退黨，並批黃珊珊在不分區是「球員兼裁判」，國民黨也批黃珊珊是破壞「藍白合」戰犯？柯文哲直言，整個談判過程中，「國民黨一直在我們團隊中製造『主和派』、『主戰派』。」

柯文哲提及，黃珊珊是競選總幹事，大家會把最後結果歸咎於她，但因為民眾黨是強調集體決策的團體，「所以讓黃珊珊一個人承擔戰犯罪名，我覺得不必要。」

至於黨員批評黃珊珊列不分區是球員兼裁判，柯文哲說，不分區的位子本來是空著，因為藍白整合直到最後倒數2天才破局，當時不分區席次留著幾個空位，要當作調整使用，所以黃珊珊放在一個「隨時要她退就可以退」的位子，只是最後沒整合成功，黃珊珊就留在上面。

另外，針對徐佑昇說越了解柯文哲越失望？柯文哲僅說，沒辦法每個人都滿意，就盡力、Do our best（盡力而為）。

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