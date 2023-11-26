不放棄「藍白和」　柯文哲酸國民黨目標「力拚第二名」：滿奇怪的

▲柯文哲出席【眾青開講】少年吔，直球對決。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／台北報導

藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲的妻子、醫生陳佩琪26日形容，國民黨是「可怕的恐怖情人」，有藍營大咖叫柯退選，直接去當民眾黨的不分區就好了。對此，柯文哲僅說，儘管藍白合沒有成功，但還是不要放棄「藍白和」；但隨後也酸說，國民黨的戰略目標是「力拚第二名、整併柯文哲」，滿奇怪的。

柯文哲26日下午出席「眾青開講」少年吔直球對決活動，會前接受媒體訪問。被問到陳佩琪26日中午形容國民黨是「恐怖情人」是否貼切？柯文哲表示，「陳佩琪的話，（只）代表一個國民發言，與本黨無關。」

媒體追問，是否覺得陳佩琪這樣講不太OK？柯文哲認為，既然藍白合作的「合」沒有成功，但「藍白和」還是不要放棄，和平的「和」還是要留著。至於陳佩琪稱，國民黨大咖要柯退選、去當民眾黨不分區？柯文哲僅說，「我想事情過去了，就不用再談了。」

另外，面對現在看來國民黨沒想跟民眾黨「和平」，黨主席朱立倫還稱大巨蛋是台北市長蔣萬安完成？柯文哲並未正面回應，僅說大巨蛋經過風風雨雨，總算可以用，但自己還是滿擔心交通，因為該地方很容易塞車，「既然可以用就小心使用、慢慢加壓，我的經驗是慢慢測試，不要一下子就4萬人進去，太危險了。」

媒體再問，現在國民黨沒有想跟柯文哲「和」，好像想拚棄保把柯文哲棄掉？柯文哲提及，這就是他跟國民黨談合作過程中，戰略思維最大的不同，「我們戰略目標是政黨輪替，所以要贏過（民進黨總統參選人）賴清德，但我看國民黨是力拚第二名、整併柯文哲，我覺得那戰略目標滿奇怪的。」