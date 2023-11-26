盧秀燕搞笑直播叫賣「台中好物」　網友喊讚：創意又可愛

記者鄧木卿／台中報導

「T恤500元」、「上車」，「餐墊280元」、「上車」，等等，這不是台中市長盧秀燕嗎？何時兼差當起直播叫賣了？原來這是盧秀燕在周末假日為博君一笑，當起搞笑直播主，在輕鬆玩笑中加進市政宣導，短短1分多鐘，讓人看了還想再看，她還說「大家不要真的揪團下單喔」，網友們一面倒的留言稱讚「好可愛」、「好有創意」、「市長，有你真好」。

▲盧秀燕搞笑直播叫賣，透過幽默宣導市政，讓網友直呼有創意又可愛。（圖／翻攝盧秀燕臉書，下同）

盧秀燕模仿最近爆紅的絲滑直播主鄭香香化身「盧香香」，用幽默Kuso的方式行銷台中，從市民野餐日、台中生活品質全國第一、最佳首長信任獎、台積電美光大廠進駐、台中治安全國第一到台中購物節等等，全都介紹一遍，除了感謝市民朋友關注，也邀大家一起「上車」，雖然幽默搞笑，反而令人印象深刻。

短短1分多鐘的影片，吸引網友一面倒的留言「媽媽市長太棒了、太溫暖可愛了」、「市長都沒笑場.....好搞笑啊」，還有網友誤以為真的叫賣「請問波麗士兔子玩偶去哪裡買？」

盧秀燕叫賣「台中好物」之餘，不忘提攜後輩，身旁有4個帥哥立委候選人幫忙叫喊、遞送商品，分別是北區北屯區黃健豪、中西東南區羅廷瑋、西屯南屯區廖梓翔、大里太平區林家興，羅廷瑋透露，笑果十足，但其實重拍了6次，林家興也對這作品直讚好可愛。