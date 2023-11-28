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社會 社會焦點 保障人權

沒定期尿檢以為遭通緝！前科男遇臨檢衝撞警車　逃30公里遭逮

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名有毒品前科的謝姓男子（55歲）因沒有定時到警局採檢尿液，竟以為自己遭通緝，今（28）日凌晨1時許他開車遇到警方攔查臨檢，竟拒檢逃逸，過程中還衝撞警車，他從市區一路逃了將近30公里，最後在燕巢區一處產業道路才被警方攔下，訊後除依公共危險及妨礙公務罪嫌辦外，另依道路交通管理處罰條例舉發15項違規，可罰將近10萬元。

▲▼鼓山逃逸 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲謝姓男子衝撞警車後逃了30公里才乖乖就逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼鼓山逃逸 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警車遭到衝撞毀損。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市鼓山區警組今日凌晨1時許在博愛路與明華路口發現一輛藍色轎車未開啟大燈，遂上前盤查。不料該車拒檢逃逸，警方立即尾隨並通報攔截圍捕，逃逸的轎車逃逸期間在海功東路與翠華路口衝撞警車，造成警車右側車身車受損。

▲▼鼓山逃逸 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲謝男逃到產業道路被逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方一路尾隨，最終該駕駛駛入燕巢區一帶的產業道路死巷而被攔停，警方立即上前破窗壓制駕駛謝男及乘客李姓男子（60歲），破窗壓制期間警備隊副隊長洪任宏手掌遭玻璃割傷，駕駛謝男因逮捕時掙扎造成頭部撕裂傷，雙方於救護人員到場包紮後皆無大礙。

▲▼鼓山逃逸 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方圍捕時將謝男車子的車窗敲破。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，駕駛謝男是因擔心自己被通緝，見警心虛才拒檢逃逸並衝撞警車，但警方發現，他並沒有遭到通緝，但因他有毒品前科，必須定期到警局採檢尿液，但他卻置之不理，所以才以為自己已經遭到通緝。

全案在警詢後依公共危險及妨害公務罪送辦。此外，謝男未依規定使用燈光、拒檢逃逸、逆向行駛、闖紅燈及危險駕駛等15項違規掣單告發，最高可罰9萬4800元。

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