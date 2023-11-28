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社會 社會焦點 保障人權

苗栗越南小吃5死惡火！鄰曝半夜傳「嘈雜聲響」　20分鐘後就起火

文／中央社

苗栗縣頭份市中華路1間越南小吃店民宅凌晨發生大火，消防局獲報到場搜救出5人送醫急救皆宣告不治，其中包含2名女童，另有1名越南外籍女性跳樓逃生時受傷送醫。

▲▼苗栗5死惡火。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗縣頭份市今凌晨傳出5死惡火。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗縣消防局第3大隊副大隊長林育興表示，凌晨2時12分接獲民眾報案指頭份市中華路發生住宅火警，立即出動人車趕往救援，現場為3層RC建築，已全面燃燒，1樓大門鐵門深鎖，立即以機具割鐵門同時布水線入室搶救。

搜救人員在2樓搜索尋獲1男3女共4人，其中包含2名年約6歲、8歲女童，另在3樓尋獲1名男性，5人被救出時皆已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送往為恭醫院搶救，皆宣告不治。

另外，1名住在3樓的越南籍女性在火警發生時自3樓跳窗逃生，腳部扭傷送醫，暫無大礙。

附近民眾表示，民宅平日由女屋主經營越南小吃店，家中除住了1家4口，3樓還住有其他外籍移工，出入較複雜。

鄰居指出，店內經常到三經半夜還聽到唱歌聲音，昨晚未聽到唱歌但有傳出疑似搬動物品的嘈雜聲響，過了約莫1、20分鐘後，就發現不斷有煙竄出，隨後不久即竄出火舌，消防隊抵達時火勢已經相當大。

苗栗縣消防局表示，火警造成5死1傷，火勢於3時48分撲滅，火警發生原因有待進一步調查。

▲▼苗栗五死惡火。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗5死惡火。（圖／記者蔡文淵攝）

▲▼苗栗五死惡火。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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