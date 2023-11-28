苗栗惡火奪5命！繼父曝「才離家創業一年半」　一家4口葬身火窟

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣頭份市中華路一處越南小吃店今(28日)凌晨2時許傳出火警，導致屋主許男一家4口命喪火窟、承租的一名女性越南籍移工也葬身火場，一夕之間奪走5條人命。屋主許男的繼父透露，死者約9年前與越籍太太武女結婚，婚後育有2女，一家4口買下頭份這間透天厝定居、創業開店，才住了約一年半，沒想到竟會發生悲劇。

▲苗栗頭份越南小吃店火警，釀成5人死亡慘劇。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

繼父透露，屋主許男(35歲)以前是水電工，約9年前認識了越南籍妻子武女(41歲)，2人結婚後育有8歲、6歲兩個女兒，原本夫妻倆住在斗煥坪婆家，但因婆媳間語言不通，因此約一年半前許男一家4口搬出，買下頭份這間透天厝創業定居，一樓經營越南小吃店、二樓作為住家使用，三樓則是租給越南移工居住。

▲死者許男的繼父、母親今早重返現場查看。

附近鄰居表示，自從許男一家搬來後，幾乎每天晚上都很吵，深夜10點以後許家還會傳出唱歌、嬉鬧的聲音，因自己9點以後就要睡覺，曾向老闆娘反映太吵，對方也承諾會改進，但仍是夜夜傳出唱歌聲。對於許男一家是否在外有與人結怨，鄰居則表示不清楚。

警消指出，凌晨2點12分獲報後緊急出動前往灌救，抵達時現場已經全面燃燒，在控制火勢後於2樓、3樓救出受困民眾，其中5人(許男一家4口、3樓一名女性移工)已無呼吸心跳，經送醫搶救後均宣告不治死亡。

目擊鄰居指出，火警發生當下，3樓還有1男、1女兩名移工跳樓逃生，其中男子在落地後隨即離開，不知所蹤；而吳姓女移工則是在逃生過程中扭傷腳，事後送往醫院治療，但卻離奇不告而別，目前下落不明，吳女離開動機仍待釐清。