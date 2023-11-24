金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網　海巡隊聯手水試所強勢取締

▲縣水試所與海巡署金門海巡隊聯手護漁，共清除71件非法佈網。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

本(11)月縣水試所與海巡署金門海巡隊於烈嶼沿海貴山、大二膽海域執行越界漁網具清除作業，共清除大型定置網12組、鐵錨11支、流刺網3件、蟹籠45組，希望能嚇阻大陸漁民越界佈設漁網具，以維護在地海洋漁業資源。

金門縣政府近日接獲烈嶼漁民多起通報，於貴山、大二膽島一帶多有大陸漁民違法入侵我方水域海域佈設大型定置網，嚴重影響在地漁民生計，並破壞該海域的海洋漁業資源。縣府聯合所轄金門縣水產試驗所，由縣水試所試驗船金門護漁號與金門海巡隊安排勤務，共同組成漁業巡護小組，執行清除海上非法佈網作業，加強掃蕩烈嶼、大二膽、檳榔嶼、貴山周邊海域的過界漁網具。

金門護漁號本月於禁限制漁區、保護區執行漁業巡護6航次，並於3日、6日、23日於金門海巡隊戒護下共計清除大型定置網12組、鐵錨11支、流刺網3件、蟹籠45組，並交由金門縣漁會進行後段分類回收處理。

水試所楊所長文璽表示，今年於金廈海域進行兩岸復育放流，水試所更增加放流魚苗數量及種類，加強海域資源復育，希望兩岸漁民避免於放流處之鄰近海域，進行高強度捕撈，讓魚苗能有成長的時空間，使復育放流能如存款投資利息，形成外溢效應。

近日王國代議員也在議會總質詢關切洋山灣海域過界漁網的議題，盼縣府能夠積極掃蕩，縣府表示倘若民眾日後發現有此情形，歡迎透過縣民「1999」或海巡署「118」免費報案電話通報，本府會聯合水試所及海巡單位持續掃蕩，不定期進行取締越界對岸漁船及過界漁具，也期待未來能漁民朋友合作執行，一同維護作業漁場使漁業資源永續發展。