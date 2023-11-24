天使傾心！金高新酒體推出　雙酒心精粹珍品純釀　天使一喝就愛上

消費中心／綜合報導

戲劇中，男女主角的戀愛故事充滿粉色泡泡，浪漫得令人難以置信。而這樣的故事居然在現實中真實上演？！不同的是，這次的主角並非人類，而是天使！究竟是哪位擁有如此迷人魅力，竟能讓天使心甘情願降臨凡間，成為這場現實中的戀愛主角呢？

▲金門酒廠以極致工藝打造出蘊含天使心意的獨家酒款「天使酒心金門高粱」，以最高等級的酒心精華為核心，萃取出這款雙酒心珍品純釀。

正是「這一味」讓天使一試便深深愛上，金門酒廠以極致工藝釀造出蘊含天使心意的獨家酒款「天使酒心金門高粱」，將於11月底在Costco好市多獨家上市，以極純的精華帶來極致無瑕的芬芳，極致淬煉出的雙酒心珍品純釀完美展現了金門酒廠卓越的製酒工藝，同時也蘊含著天使的真摯心意。

▲「天使酒心金門高粱酒」酒體保留了58度高粱的豐厚風味，更幾乎感受不到高酒精濃烈刺激感，入口香醇柔順。

「天使酒心金門高粱酒」保留了58度高粱的豐厚風味，帶有淡雅的窖香層次，梨子和蜜香的甘甜滋味相互交疊，極具適口性，宛如天使溫柔守護一般，高粱的風味更加平易近人，幾乎感受不到高酒精濃烈刺激感，既滿足了入門品味者，也成為烈酒愛好者不可錯過的全新風味。天使酒心的瓶身以酒心滴落的概念巧妙設計，將珍貴的瞬間永久保存；瓶蓋則以玻璃材質鍍金，搭配酒瓶漸層質感的藍色，美不勝收，完美展現了金門高粱別出心裁打造的酒款價值。

▲「天使酒心金門高粱酒」特別灌裝成「888ml」，以諧音呼應發發發的吉祥意涵，適合新年與親友一同共享。

除了酒體和外觀，容量也別具巧思，天使酒心特別灌裝成「888ml」，巧妙地呼應發發發的討喜諧音，象徵著發財和順利。在農曆新年即將到來之際，不妨趁機前往Costco好市多購買這瓶「天使酒心金門高粱酒」，與親友一同共享這獨特的天使純釀，以天使心意醇厚彼此情誼，共同在新年迎接好運與幸福。（實際價格、庫存及販售方式請依各賣場通路為準）