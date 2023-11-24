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金門提65歲老人慰助金改發酒　議長批政策炒短線：金酒躺平領獎金

▲▼金門議長洪允典。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門議長洪允典認為，65歲以上老人慰助金改發酒品要慎重評估。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣政府日前指出，55到64歲慰助金調整為配發陳年老酒後， 金門縣議會第八屆第二次定期會也提案修正「金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金自治條例」，計畫自2024年起，將65歲以上之「老人慰助金」改發金門高粱酒或金門地區消費券。對此，議長洪允典認為應要慎重評估，批評縣府急推「慰助金改發燒酒」政策炒短線，認為此舉是「慰助金改發燒酒，金酒躺平領獎金」。

對於將65歲以上「老人慰助金」改發金門高粱酒或金門地區消費券一事，洪允典認為金門連續27年發放敬老福利金，將因修正案影響縣府對65歲以上長者照顧的初衷，失去每月穩定生活費的來源。

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洪允典批縣長陳福海去年就職演說時，曾承諾：「會幫在異地打拚的遊子，承擔更多照顧長輩的責任，讓大家無後顧之憂。顧老、扶幼，讓年輕人無後顧之憂。」如今改弦易轍將「老人慰助金」改發金門高粱酒或金門地區消費券，且不再是每月入帳，改為三節發放，斷然把「老人慰助金」改發燒酒是真的在「顧老」嗎？縣長您的養老承諾是否「說話算話」呢？

▲▼ 洪允典：65歲以上老人慰助金改發酒品要慎重評估 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲民眾認為發現金比較方便。（圖／記者林名揚翻攝）

洪允典認為，縣府應拿出具體有效的對策，從「開拓財源」及「量出為入」雙管齊下，不可為了粉飾帳面赤字，砍建設賣土地，無異飲鴆止渴！目前縣庫每年入不敷出，如今縣府急推「慰助金改發燒酒」政策炒短線，雖暫時解決現金水位下降的問題，但其長期成效良窳與否，老百姓自有公斷！


民眾認為，發酒的話不方便，領現金比較實在；也有民眾說領現金可以存起來，換成發酒的話，價值一定比現金還低。里長則表示，鄉親大多認為每個月保持4000元基本福利的話沒意見，如果發的酒低於4000元的話就不太能接受，如果用共創三贏的方式，酒廠可以把酒推銷出去，長輩可以拿到高於4000元的價值，縣府減少財政支出，能這樣的話是最好。

▲▼ 洪允典：65歲以上老人慰助金改發酒品要慎重評估 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲董森堡表示，目前這個提案還沒通過，後續詳細執行要看縣政府的規劃。（圖／記者林名揚翻攝）

議員董森堡表示，目前這個提案還沒通過，後續詳細執行要看縣政府的規劃，送來審議的只有條文修正，沒有提到細項，並說還有很多討論的空間，也還有其他議員意見，也不是說贊成或是反對就能決定。

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