LIVE／侯友宜攜手趙少康！　11:45赴中選會登記正副總統　

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（24）日在中常會通過備查副總統人選案，由國民黨總統參選人侯友宜列席親自公布並介紹搭檔副手，確定是中廣董事長趙少康出線。11：45侯友宜也將與趙少康攜手前往中選會，一起登記參選總統副總統候選人。對此，《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

▲國民黨宣布總統參選人侯友宜的副總統人選趙少康 。（圖／記者鄭佩玟攝）



總統參選人侯友宜決定走自己的路，今天公布副手由戰鬥藍精神領袖趙少康擔任。被看好的是本土藍和戰鬥藍結盟，兩人將扮演雙引擎，一起力拚2024總統勝選、國會過半。

趙少康曾任三屆立法委員、兩屆台北市議員、環保署長。1989年則成立國民黨黨內派系「新國民黨連線」，倡議「中國國民黨改造運動」。1993年，趙少康發起創建新黨，為首任新黨全國委員會召集人。1994年擔任立法委員期間參選臺北市市長，但敗於民主進步黨的陳水扁。

卸任立委後趙少康逐步淡出政界投入媒體界，曾任飛碟廣播股份有限公司董事長，現為中國廣播股份有限公司董事長兼總經理。據了解，趙身兼中廣董事長身分，趙會先用請假方式。

另，2021年9月，宣布成立「戰鬥藍」並公布初期加入之72位民意代表名單。

