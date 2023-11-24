侯友宜唸簡訊「開撕大戲最高潮」　黃暐瀚：柯文哲臉綠、郭台銘心涼

▲藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日在君悅酒店舉辦會談；不料，「柯郭侯」陣營昨晚協商砲火四射，最終場面難堪，公開互撕、不歡而散，藍白合破局。對此，資深媒體人黃暐瀚24日表示，國民黨總統參選人侯友宜公布民眾黨總統參選人柯文哲的簡訊是昨天「開撕大戲」的最高潮，侯友宜這一唸，柯文哲臉綠了，郭台銘心涼了，藍白也不用合了；所以從一開始，就注定這是一場「分手大戲」，各自上擂台、開撕、毀滅，起身走人。

黃暐瀚表示，好久之前，台灣有檔實境真人綜藝節目叫分手擂台，後來停播了。隔了這麼多年，政治圈的分手擂台真實上演，才發現現實比節目更精彩、更好看、更高潮迭起。

黃暐瀚指出，郭台銘希望當桶箍，各界明白，但他不能出錢租了飯店、開了房間、借了場地，就突然以為自己是「武林盟主」，可以在現場號令一切，要前總統馬英九講話，馬不肯講還硬堵麥克風；要侯友宜先不講話；要朱立倫回答自己今天來這幹嘛？強勢指定發言就算了，郭台銘還說馬英九跟朱立倫是「重量級的不速之客」，但郭都當面說馬前總統是他的「大恩人」了，會有人說自己的「恩人」是「不速之客」嗎？

至於侯友宜公布柯文哲的簡訊，黃暐瀚強調，那是昨天「開撕大戲」的最高潮，尤其唸到「郭台銘想退選，得找個理由，我們把Credit做給他」，侯友宜這一唸，柯文哲臉綠了，郭台銘心涼了，藍白也不用合了；所以從一開始，就注定這是一場「分手大戲」，各自上擂台、開撕、毀滅，起身走人。

黃暐瀚表示，郭辦發言人黃士修最後的「五月民調」說，一腳踩中朱立倫的底線，整場被不斷「制止發言」的朱主席這時再也不忍，拿麥開罵反嗆，隨即起身走人，「馬侯朱」三人同時離開。政治的荒謬劇，比演的還好看，藍白郭開撕，五粉不滿足，接下來一直到明年1月13日，藍白合變藍白鬥，賴清德的預言「空」一語成讖。