綠委指在野「君悅會」將名留青史　「藍白亂象跟蕭美琴旋風成對比」

▲藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

在總統大選登記截止前一天，藍白陣營「君悅會」上近乎撕破臉，三方人馬砲火四射，對此，民進黨立委林俊憲24日受訪時表示，藍白昨天的精采演出，那段影片會在台灣的政治歷史永流傳，「你要把國家交給賴清德、蕭美琴，還是要交給昨天藍白這樣的表現，你放心把國家交給他們？」

對於藍白陣營風波，林俊憲表示，駐美代表蕭美琴一回來，立刻就刮起一陣炫風，這個對民進黨整體作戰的士氣提升，可以說是非常重要，因為相對於藍白亂象可以做一個非常的對比。

林俊憲指出，藍白昨天的精采演出，那段影片會在台灣的政治歷史永流傳，網友整晚都在剪接製作精華版、梗圖不斷推出，也佩服很多網友的創意，「你要把國家交給賴清德、蕭美琴，還是要交給昨天藍白這樣的表現，你放心把國家交給他們？」

對於選情，林俊憲認為，選舉才真正的開始，等到今天登記以後，每個參選人就定位，包括副總統參選人也出現，這樣才會開始進入選戰的關鍵。

林俊憲分析，藍白一定會操作棄保，民進黨目前雖然領先，但如何保持樣的領先態勢，以及爭取年輕的選票，這是未來選戰很大的一個挑戰，戰戰兢兢，努力到勝選為止。