快訊／「最好選哲台灣會盈」　柯文哲、吳欣盈抵中選會登記：決不退縮

記者袁茵、陳家祥／台北報導

藍白總統合作破局，民眾黨總統參選人柯文哲24日上午11時8分抵達中選會，副手找黨內立委、「新光公主」吳欣盈，「柯盈配」正式成形，並打出口號「最好選哲，台灣會盈」，登記前先致詞表示，這次不只要贏回國家，也要贏下我們的未來，也要實現諾言「決不退縮」，因為這是我們的國家、我們的未來。

柯文哲、吳欣盈24日上午11時8分抵達中選會，柯文哲身穿一襲黑色西裝，而吳欣盈則是花色襯衫、白色外套與米白中短裙亮相。

而柯文哲要上樓登記前表示，自己2014年、差不多10年前，離開工作30年的台大醫院投身政治，一直到54歲參政之前，當了30年很單純的外科醫生，而2014年在大家不看好的狀況下，當選台北市改制後的第一個民選市長；2018年在藍綠夾殺之下連任，2019年成立民眾黨，5個月後成為台灣在藍綠以外的第三大政黨。

柯文哲提及，這10年來發現大家對他的期望越來越高，責任也越來越重，今年520宣布參選後，從基隆到屏東，握過每一雙手、傾聽大家的聲音、了解大家的期望，深深感受到「柯文哲應當要是台灣的柯文哲，台灣的柯文哲應該堅定步伐，堅守民主專業價值，實現眾人的期望」。

▼台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記 。（圖／記者李毓康攝）