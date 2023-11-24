藍白棄保戰已經開打！　綠委點韓國瑜一動作：「君悅會」完就開始了

▲藍白合君悅酒店會談現場，柯文哲(左起)、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

在野陣營昨晚在「君悅會」上近乎撕破臉，三方人馬砲火四射，今（24日）傳出侯柯陣營都將與各自副手人馬登記參選，對於選戰棄保可能性，民進黨立委王定宇受訪時表示，他們昨天晚上就已經開始了，前高雄市長韓國瑜發文請大家給國民黨機會，棄保是比較溫和的說法，他們已經開始捉對廝殺。

對於藍白「君悅會」，王定宇表示，昨天的君悅本來應該要過感恩節，居然弄成萬聖節，這不容易，公開談這麼重要的事情，如果沒有設計好可能會出亂子，但沒想到這五位大人、各政黨要角可以亂成這樣，破局是小事，被國人看破手腳沒有處理事情、執政能力。

對於侯柯陣營都鎖定副手人選，王定宇指出，至於他們今天去登記就尊重，民主台灣誰都可以參選，但很荒謬的是，想執政的政黨連坐在台上談事情都不會，能放心把國家交給他們嗎？

至於是否憂心棄保？王定宇直言，他們昨天晚上就已經開始了，韓國瑜發文請大家給國民黨機會，而棄保是比較溫和的說法，已經開始捉對廝殺，另外霸氣總裁郭台銘感恩節則是感謝兩位鴻海第一代恩人，這個故事對照有兩人上演簡訊宣讀秀，未免太明顯。

王定宇認為，今天太陽一樣升起，郭台銘發鴻海故事是否暗示要回歸霸氣總裁、不再受這些鳥氣？今天五點就知道了。