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柯文哲爆日本「要台死心入CPTPP」　經貿辦：日本一直表示歡迎

▲▼柯文哲出席網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲接受專訪時聲稱，訪日期間見到日本自民黨幹事長，對方跟他說，「台灣沒有辦法參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」。對此，行政院經貿辦公室11日回應，日本各界對台灣之申請一直表示歡迎之立場，並強調申請國必須符合高標準，並提出實質紀錄，以彰顯其遵守貿易規範的能力及意願。

柯文哲10日接受台北市議員李明賢專訪時爆料，日前訪日見到自民黨幹事長，對方跟他說，「台灣沒有辦法參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），因為共識決要11個國家同時同意，中共再怎麼樣也有幾票把你反對」，要台灣死那心。

對此，經貿辦表示，我國在2021年9月22日正式申請加入CPTPP，日本各界對台灣之申請一直表示歡迎之立場，並強調申請國必須符合高標準，並提出實質紀錄，以彰顯其遵守貿易規範的能力及意願。

日本支持有能力、有意願符合CPTPP高標準的規則與市場開放且遵循國際貿易承諾的經濟體加入的立場，也是CPTPP成員們全體一致的立場。在我國與各個CPTPP成員洽商的過程中，均說明我已依據CPTPP修訂國內規範、遵循國際標準的成果，展現我國符合CPTPP高標準的努力，一直都獲得各成員的肯定與讚賞。國際友人已多次公開歡迎我國加入CPTPP，包含日本以岸田前首相為首，均表達歡迎我國加入，其他成員亦歡迎能夠達到協定高標準的經濟體加入，並肯定我方的努力。

我國早自CPTPP尚處於協商階段時即積極推動準備工作，為我國順利加入營造有利條件，相關工作包含：

透過多邊與雙邊管道，不斷爭取每一個CPTPP成員國政府與民間對於我國加入CPTPP的支持。
完成涉及漁業、藥品與化粧品、郵政服務、智慧財產權等11項法規之全面性修法，使我國法律體制100%符合CPTPP規範。
依照國際標準與科學證據，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全殘留容許量、放寬日本福島食品進口限制。
此外，面對未來加入CPTPP市場開放對我國產業之衝擊，相關主管機關已完成經濟影響評估並研擬因應方案，將依據國際經貿情勢與我國未來入會談判進程，持續調整改善。

經貿辦強調，我國參與國際事務與組織長期受到中國政治上的壓力，但對國人有利之事務，主管單位一向不畏艱難。期盼國人支持政府的努力，共同推進台灣加入區域經濟整合，提升台灣的競爭力。

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