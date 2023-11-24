君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

記者葉國吏／綜合報導

藍白郭會不歡而散，國民黨智庫副執行長凌濤痛批「背信毀約、故意設局，是大家對柯、郭『君悅鴻門宴』的感受。」回顧藍白郭三方會談關鍵24小時，其中有五個關鍵點造成這場君悅鴻門宴破局，郭台銘辦公室發言人黃士修的發言，更是讓朱立倫主席直接離席，可以說是最後一根稻草。

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

1、馬英九只見證不發言：

藍白郭五人會談，鴻海創辦人郭台銘邀請前總統馬英九發言，不過馬英九卻表示是見證人，所以不發言。

▲藍白合會談現場，侯友宜在柯允諾下唸出兩人的簡訊內容。（圖／記者李毓康攝）

2、侯友宜公布柯文哲簡訊：

記者會上，侯友宜透露柯文哲傳簡訊的內容，內容中提到，希望大家談一談，對彼此心裡也比較交代，地點只要不是秘密見面就好，「如果credit要給郭董，直接在他家也可以，不然找一飯店也可以，他需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的」。

▲藍白合會談現場，柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

3、柯文哲嗆侯「名嘴」才這樣做：

侯友宜在經過柯文哲同意，將今早柯傳給他的簡訊內容唸出，但輪到柯致詞時卻反嗆，「雖然我是同意，但把私人之間的簡訊拿出來唸，通常這是名嘴側翼在做的事，不是總統要做的事」。

▲郭台銘PO出和副手搭檔賴佩霞喝咖啡畫面。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

4、郭台銘喝咖啡：

藍白雙方位民調僵持，鴻海創辦人郭台銘中途離開，隨後PO出和副手搭檔賴佩霞喝咖啡畫面，大酸「裡頭上統計課，我們在外面喝咖啡。」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



5、不歡而散：

郭台銘辦公室發言人黃士修提到，盼藍白雙方不要糾結民調，「就如同郭台銘也不會要求朱立倫檢視5月份的十幾份的民調，這吵下去不會有結果」；此話一出，讓朱立倫暴怒，他說，千萬不要污辱5月份的民調，用污衊的方式絕對不是今天所樂見的，隨即，朱、侯、馬即起身離席。