中六激戰選區！民進黨黃國書交棒江肇國　高喊傳承

▲中六激戰選區！民進黨黃國書交棒江肇國，今天前往選委會登記，高喊傳承。（圖／江肇國競總提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市選情激烈的第六選區，民進黨候選人江肇國在立法院副院長蔡其昌、現任立委黃國書以及多位里長、後援會長等民眾300餘人陪同下，今（23）日赴選委會完成登記。現任立委黃國書拿出一份移交清冊給江肇國，並向支持者喊話，上一次投票給自己的，這一次也請把票投給江肇國，不要浪費每一張選票。

▲移交清冊中列出黃國書擔任立委時所推動的政績，江肇國在清冊上簽名。（圖／江肇國競總提供）



移交清冊中列出黃國書擔任立委時所推動的政績、正在進行中的政見，與台中市東南中西區未來藍圖。黃國書表示，台中東、南、中、西區是民主運動重要選區，有守護好的重責大任，而江肇國已做好承接的準備，也強調過去就多次與江肇國中央地方一起為地方建設合作的經驗，兩人就是同一個團隊、守護台灣的團隊。

今天現場由立法院副院長蔡其昌擔任監交官，蔡其昌說，如果自己和江肇國雙雙當選，必定協助「加菜」，讓江肇國想為地方做的事可以一一落實，並強調江肇國歷練完整，只差一個機會，希望鄉親不要讓年輕的志者孤單奮戰，一定要把即戰力的江肇國送進立法院。