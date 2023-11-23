支援者簇擁！傅崐萁登記參選　爭取連任籲：下架民進黨

▲2024總統與立委選舉正式展開登記。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者郭玗潔／花蓮報導



2024總統與立委選舉正式展開登記，中國國民黨提名立法委員候選人傅崐萁，特別選在今(23)日上午10點，由花蓮縣長徐榛蔚、國民黨花蓮縣黨部主委張逸華、黨籍議員、鄉鎮市長、代表會正副主席、花蓮各界社團理事長及宮廟委員會等人陪同，到縣選委會完成立法委員參選登記，全力爭取連任，決戰花東快。前來到場支持民眾約2千餘人聲勢浩大，紛紛替國會戰將傅崐萁加油打氣，高喊「凍蒜！凍蒜！」，場面相當熱絡。

傅崐萁表示，明年選舉是最關鍵的一年，在21世紀變動的時代，可以看到世界局勢有俄烏、以巴戰爭，全世界兵兇戰危，更應該守護中華民國、守護台灣，唯有台灣好花蓮才會好，看到戰爭讓人民流離失所，在這種越艱困的時刻，更要心手相連，不要讓台灣走向錯誤。

傅崐萁痛批，中央政府竭盡所能貪污腐敗無能，居然讓「小吃店」承攬政府16億快篩標案，資本50萬停業的小公司進口7億雞蛋，幾百億的潛艦交給菸草公司來做，資本額就只有幾千萬，這就是今天民進黨政府貪汙腐敗的行為，毫無禮義廉恥，全世界疫情期間都在保護人民安全，但民進黨政府卻是大賺人民財，讓全民打高端，是完全無效的疫苗，就是為了炒作股票賺取利潤。

傅崐萁說，「我們把美國萊豬都吃完，當時賴清德4大公投走遍臺灣各地說要守護台灣，要與美國經貿合作，但是大陸不開放、歐盟不開放，就只有台灣開放，讓我們孩子吃萊豬，到今天台美FTA在哪裡？台美安保協議在哪裡？」他認為，只有看到國防預算短短五年從4000億增加到6000億，中華民國的行政院各部會只有國防部增加百分之50，守護中華民國擴充國防本來就應該要全力支持，但是民進黨政府違法亂憲，毀掉中華民國只為了少數人利益，還要軍人血灑台灣海峽，今天不只是戰爭與和平的選擇，更是腐敗到底以及撥亂反正的時代。

傅崐萁指出，看到2008年國民黨執政以後2年8個月蘇花改就動工，2016年民進黨執政8年蘇花安在哪裡，連環評都還沒送預算都還沒編列，賴清德還來花蓮騙，詐騙的政黨欺騙台灣善良的老百姓，守護國家責無旁貸，維護兩岸和平，要讓台灣人民安居樂業，花東要發展要打通蘇花安，興建花東快，把國道六道從台中銜接到花蓮，讓台灣打造一日生活圈，是眾人共同期待。

最後，傅崐萁在媒體聯訪時表示，「下架民進黨已是全民的共識，讓腐敗貪汙的政黨盡快下台，我們大手拉小手在2024年1月13日一起下架民進黨，希望所有在野黨同心，國民黨絕對不會放棄，持續努力未來都有合作的空間，最終就是下架民進黨、國會要過半，這是全民共識，把大我放前面，小我都放下，唯有團結才能贏回台灣，讓台灣能夠和平安定自由。」