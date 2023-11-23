傅崐萁登記參選立委決戰花東快　黨員與地方領袖幹部到場相挺

▲中國國民黨提名立法委員候選人傅崐萁（圖中），於今（23）日上午10點正式登記2024總統與立委選舉，爭取連任。（圖／資料照，下同）

政治中心／綜合報導

2024總統與立委選舉正式展開登記，中國國民黨提名立法委員候選人傅崐萁，特別選在今（23）日上午10點，由花蓮縣長徐榛蔚、國民黨花蓮縣黨部主委張逸華、黨籍議員、鄉鎮市長、代表會正副主席、花蓮各界社團理事長及宮廟委員會等人陪同，到縣選委會完成立法委員參選登記，全力爭取連任，決戰花東快，持續為花蓮人發聲，完成重大交通建設。前來到場支持民眾約二千餘人聲勢浩大，紛紛替國會戰將傅崐萁加油打氣，高喊「凍蒜！凍蒜！」場面熱絡，展現高昂團結士氣。

傅崐萁表示，明年選舉是最關鍵的一年，在21世紀變動的時代，可以看到世界局勢有蘇俄烏克蘭、以色列巴基斯坦的戰爭，全世界兵兇戰危，我們更應該守護中華民國守護臺灣，唯有臺灣好花蓮才會好，我們看到戰爭讓人民流離失所，在這種越艱困的時刻，我們更要心手相連，不要讓臺灣走向錯誤。我們中央政府竭盡所能貪污腐敗無能，居然讓「小吃店」承攬政府16億快篩標案，資本50萬停業的小公司進口7億雞蛋，幾百億的潛艦交給菸草公司來做，資本額就只有幾千萬，這就是今天民進黨政府貪汙腐敗的行為，毫無禮義廉恥，全世界疫情期間都在保護人民安全，但民進黨政府卻是大賺人民財，讓全民打高端，是完全無效的疫苗，就是為了炒作股票賺取利潤。

此外，我們把美國萊豬都吃完，當時賴清德四大公投走遍臺灣各地說要守護臺灣，要與美國經貿合作，但是大陸不開放、歐盟不開放，就只有臺灣開放，讓我們孩子吃萊豬，到今天臺美FTA在哪裡？臺美安保協議在哪裡？只有看到國防預算短短五年從4000億增加到6000億，中華民國的行政院各部會只有國防部增加百分之50，守護中華民國擴充國防本來就應該要全力支持，但是民進黨政府違法亂憲，毀掉中華民國只為了少數人利益，還要我們的軍人我們的孩子血灑臺灣海峽，今天不只是戰爭與和平的選擇，更是腐敗到底以及撥亂反正的時代。

我們看到2008年國民黨執政以後二年八個月蘇花改就動工，2016年民進黨執政八年蘇花安在哪裡，連環評都還沒送預算都還沒編列，賴清德還來花蓮騙，詐騙的政黨欺騙臺灣善良的老百姓，守護國家責無旁貸，維護兩岸和平，要讓臺灣人民安居樂業，花東要發展要打通蘇花安，興建花東快，把國道六道從臺中銜接到花蓮，讓臺灣打造一日生活圈，是我們共同的期待，為臺灣加油，為花蓮加油。

最後，傅崐萁在媒體聯訪時表示，下架民進黨已是全民的共識，讓腐敗貪汙的政黨盡快下臺，我們大手拉小手在2024年1月13日一起下架民進黨，希望所有在野黨同心，國民黨絕對不會放棄，持續努力未來都有合作的空間，最終就是下架民進黨、國會要過半，這是全民共識，把大我放前面，小我都放下，唯有團結才能贏回臺灣，讓臺灣能夠和平安定自由。

今天以實際行動全力相挺傅崐萁連任立委的有：副議長徐雪玉、縣議員吳東昇、徐子芳、韓林梅、邱光明、林品仰、吳建志、鄭乾龍、詹金富、鍾素政、林正福、林玉芬、金淑敏、全國公務人員協會前理事長李來希、黃復興黃榮華支黨部主任委員盧新榮，鄉鎮市長部分，除吉安鄉長游淑貞參訪日本、萬榮鄉長備詢代表會外，花蓮市長魏嘉彥、新城鄉鄉長何禮臺、壽豐鄉前鄉長劉耀宗、鳳林鎮前鎮長蕭文龍、光復鄉鄉長林清水、瑞穗鄉鄉長吳萬德、富里鄉鄉長江東成、秀林鄉鄉長王玫瑰、卓溪鄉鄉長田桂花，代表會主席方面，花蓮市李振瑋、新城鄉陳秀玲、吉安鄉邱美雲、壽豐鄉鄭美香、鳳林鎮龍春文、瑞穗鄉羅文騰、玉里鎮呂佳怡、富里鄉葉家鴻都到場，社團領導有花蓮縣總工會理事長陳光火、職業總工會理事長徐建隆、花蓮縣婦女會理事長林春美、花蓮縣商業總會理事長施勝郎、花蓮縣農會理事長余國基暨13鄉鎮市農會領導階層、花蓮縣青年工作總會理事長林宗達，以及鄰近的新城鄉、花蓮市、吉安鄉村里長，協同退休軍公教組成的各社團、宮廟負責人等現任黨公職及重要社團幹部皆出席參加。