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張麗善率雲林縣政府團隊訪熊本　交流產業發展經驗

▲交流產業發展經驗　張麗善訪熊本各級政府。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲交流產業發展經驗　張麗善訪熊本各級政府。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府日本熊本縣考察團由縣長張麗善帶領建設處長李俊興、環保局長張喬維、國際事務辦公室主任劉志偉等人員，於11月21日、22日密集走訪熊本縣各級政府，與熊本縣縣廳、熊本市役所、玉名市役所、菊陽町役場針對地方治理與產業發展議題進行交流。

縣長張麗善說，此次考察行程緊湊，感謝熊本各級政府大方分享治理的經驗，未來也將持續請益，期待雲林與熊本的未來都能更好，吸納更好人才進駐，吸引更多人口回流。熊本縣副知事木村敬表示，雲林縣政府團隊為打造新世代產業園區，遠道熊本縣實地考察，熊本也很願意提供發展經驗供雲林縣參考，希望未來兩縣能夠持續交流，加強互動。

熊本縣副知事木村敬表示，為了因應JASM設廠，熊本廠周邊基礎建設費用，未來10年間共需約1140億日圓（約新台幣254億元），為了確保經費來源，已向日本中央政府提出「緊急要望」。但未來10年，半導體相關產業也會創造約7000個工作機會和4.3兆日元的財富，預計到2032年與晶片相關的年收入將增加一倍以上，達到1.9兆日元，熊本縣目前是全力以赴，來推動「九州矽島」的復甦。

▲交流產業發展經驗　張麗善訪熊本各級政府。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲興建中的台積電JASM廠區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，目前在雲林的中科虎尾園區已有諸多半導體相關產業進駐。雲林目前力推發展的下世代產業園區，如能順利吸引半導體龍頭產業進駐，結合既有的供應鏈，將是發展的一大優勢。為了因應半導體人才短缺問題，熊本縣內大學陸續開設半導體課程，以培育更多相關人才。

而在雲林，雲林縣內兩所國立科大，每年約有4600名畢業生。在半導體人才訓練方面，雲科大與虎科大目前均設有半導體專業課程，此外，雲林縣政府此行並應雲林科技大學所請，向熊本縣廳提送邀請日本學生前來雲林就讀半導體學程之計畫書，期盼開展兩縣高等教育與半導體研究之學術交流。

雲縣府團隊也實地前往位於JASM廠區所在地的菊陽町交流意見。菊陽町町長吉本孝壽表示，JASM設廠給菊陽町帶來了機會，但也帶來考驗，日本中央政府對菊陽町提供了1000多億補助，其中大約300多億日圓用在交通的改善，目前菊陽町正進行廠區道路的拓寬準備，預計明年開始收購周邊土地。

▲交流產業發展經驗　張麗善訪熊本各級政府。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善縣長感謝熊本各級政府大方分享治理的經驗，未來也將持續請益。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，雲林目前的產業園區規劃也有特別考量到交通路網以及醫療、教育基礎服務及生活機能問題，交通方面已向中央政府提出了道路建設的需求，也希望中央政府能夠重視並採納。此外，與日本相同的是，由於原物料的上漲以及勞工短缺，基礎建設需要投入的資源與時間遠高於以往，這也是雲林需要克服的難題。

縣長張麗善也在玉名市長藏原隆浩陪同下參訪玉名農協小番茄集貨場，玉名市雖以農業生產為主，但對台積電JASM的設廠對周邊產業進駐投資的帶動及設廠的需求也非常期待，如熊本縣全縣目前已有100多家新工廠的設置計畫，以玉名市為例，玉名市長藏原隆浩表示，從事廢氣處理設備的Kanken Techno將投資15億日圓在熊本縣玉名市內約1萬平方公尺的小學舊地興建新工廠。

張麗善縣長表示，半導體產業的指標企業進駐，對周邊產業的帶動效果巨大，以雲林為例，目前虎尾中科園區已有半導體周邊廠商的進駐，如能爭取到台積電進駐，供應鏈的串聯效果將可發揮至最大。

此外，JASM員工於熊本的居住地選擇主要集中在JASM廠區所在的菊陽町，以及生活條件便利的熊本市，熊本市在就學環境等生活需求較能滿足員工所需。張麗善說，虎尾鎮是雲林發展最為快速的城鎮之一，產業用地整備良好，生活機能優異，這也是雲林新世代產業園區招商引資的極大優勢所在。

 

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