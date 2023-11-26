雲林「關懷送暖到家扶園遊會」　感動與歡笑同在

▲心傳愛關懷協會攜手雲林家扶中心舉辦「糖蜜心傳愛‧雲林，關懷送暖到家扶園遊會」，虎尾同心公園歡笑聲不間斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

心傳愛關懷協會攜手雲林家扶中心舉辦「糖蜜心傳愛‧雲林，關懷送暖到家扶園遊會」，立法委員蘇治芬、心傳愛關懷協會理事長林佳保，集結來自全國各地協會夥伴，透過精彩表演節目與免費園遊會吃到飽，陪伴400位家扶親子，將整個虎尾同心公園打造成音樂與歡樂的饗宴。

立法委員蘇治芬立委表示，非常感謝心傳愛關懷協會對雲林家扶家庭長期的關懷與協助，家扶親子們享受免費吃到飽的美食，欣賞著各種精彩節目及義剪。更有魔術氣球秀、腹語故事秀、舞蹈社團表演，還有樂團和歌手的表演，舉辦了一場又一場精采絕倫的園遊會，不僅讓家扶親子享受一場糖蜜般的精采演出，亦促進親子間的關係更甜蜜。

心傳愛關懷協會理事長林佳保說明，心傳愛園遊會活動已邁入第七個鄉鎮，期望在未來能夠完成於全縣20個鄉鎮市巡迴辦理的理念。我們的成員全是在外打拼對故鄉充滿熱愛的雲林人，期待深耕雲林的每個鄉鎮，照顧更多弱勢家庭，特別邀請立法委員蘇治芬蒞臨現場與家扶家庭一起同歡。

除了歡樂的表演外，此次參與的活動的夥伴有喜感娛樂文創、艾思爾娛樂、241髮型設計、憲兵第二0三指揮部、雲林憲兵隊、雲林縣驛起響愛社區關懷協會、西螺福興宮、東昌環保科技有限公司、晶品蔬果包裝農產行、尖厝崙合作農場、雲林縣私立承鑫居家式長照機構，以及多位前來設攤好朋友們熱情相挺，在虎尾同心公園為雲林家扶親子們獻上糖蜜般的心意。

雲林家扶的林媽媽，帶著三位小孩一同參與園遊會活動，很感謝心傳愛協會邀請241髮型設計師來為孩子們進行義剪。小云撫摸著自己的新髮型開心地向設計師道謝，義剪老師將暖暖的心意轉變成專業剪髮技術，手中握著一把有溫度的剪刀，協助雲林家扶親子改頭換面。

雲林家扶主任廖志文表示，感謝心傳愛關懷協會已經在虎尾、斗六、西螺、褒忠、北港、林內、麥寮等地區辦理7場關懷活動，相信未來的持續，會將關懷走近雲林縣每個鄉鎮角落。用精彩的表演呈現關懷，拓展家扶親子視野，讓家長和孩子們共同享受一個幸福愉快的周末，並帶著滿滿的感動和溫馨回家。

▲心傳愛關懷協會攜手雲林家扶中心舉辦「糖蜜心傳愛‧雲林，關懷送暖到家扶園遊會」，虎尾同心公園歡笑聲不間斷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）