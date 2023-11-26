　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

鄭文燦南下力挺！蘇治芬總部成立　聚焦褒忠產業園區

▲雲林海線立委參選人蘇治芬成立聯合競總，行政院副院長鄭文燦站台力挺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林海線立委參選人蘇治芬成立聯合競總，行政院副院長鄭文燦站台力挺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨籍雲林海線立法委員候選人蘇治芬今（26）日於褒忠鄉、口湖鄉成立競選總部，行政院副院長鄭文燦特地南下站台，大讚蘇治芬「正派、認真、愛台灣」，不僅為雲林爭取治水預算，也相當關心褒忠產業園區環評進度，強調「農業加產業，雲林好就業，雲林要加分，請選蘇治芬」。

行政院副院長鄭文燦出席褒忠聯合競選總部成立大會，細數蘇治芬爭取的農業、交通等建設，並提到兩人都曾擔任縣市首長，深知地方要進步，一定要想辦法增加就業機會。鄭文燦說，蘇治芬數次質詢希望能開發褒忠產業園區，褒忠產業園區總面積265公頃，他認為計畫不用分期、可一次核定，已請經濟部、環境部、農業部共同商量。

鄭文燦指出，褒忠產業園區環評已經送到環境部審查中，蘇治芬每隔2、3週就會打電話關心進度，所以他專案列管，期待環評定案就能進行報編、工程施作，所以「農業加產業，雲林好就業，雲林要加分，請選蘇治芬」。鄭文燦強調，台灣要穩健向前走，保護台灣民主、經濟、和平，只有靠賴清德、蕭美琴這組，還有「雲林守護者」蘇治芬共同打拚，就是唯一選擇。

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林曬花生路霸再現！拼裝車擋道未警示　害騎士猛撞受傷

►土地公騎白馬娶親！彰化、雲林福德正神結姻緣　遵循古禮超熱鬧

►遛狗遭流浪犬撲咬...慘被拖行5公尺　愛犬也住院！婦恐佈傷勢曝

►方向盤很忙！雲林「極品三寶」為買飲料逆停...假動作挪車　

►雲林檢警破總統大選賭盤　揪2嫌羈押起訴！警政署長發獎勵金

 

ET快訊
新竹露營區命案！母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒死亡
日本製「鋼鐵香蕉」全球市佔率第一！真實用途全場看傻
防臭蟲！進飯店行李別直接丟地上　專家：入住後先檢查2處

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

大貨車內輪差易肇事　警呼籲行車注意

好康配台南大造勢3萬人力挺　侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪第4座包種茶特等獎

嘉義市「二通生活圈街角館成果展」　見證中正商圈地方創生能量

募集500個弱勢孩童心願　耐斯王子飯店聖誕心願卡活動25日開跑

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

大貨車內輪差易肇事　警呼籲行車注意

好康配台南大造勢3萬人力挺　侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪第4座包種茶特等獎

嘉義市「二通生活圈街角館成果展」　見證中正商圈地方創生能量

募集500個弱勢孩童心願　耐斯王子飯店聖誕心願卡活動25日開跑

公司尾牙2原因讓她超想逃跑　過來人共鳴：弄到根本不想去

工程師長期鼻塞一查發現不只是過敏　開刀恢復呼吸順暢

拜登宣布：首位「美國籍4歲女童」被哈瑪斯釋放

桃園、曼谷副市長見證城市觀光結盟

侯康配首場造勢「空拍照」曝！台南封路3萬人塞爆　韓國瑜喊話了

2023世芥客家菜「千人踩酸菜」　蘇俊賓人生第一次體驗

「無卡分期」買手機、筆電3C產品　警方入校推廣識詐

前瞻建設全國水環境改善計畫補助　陳建仁視察東石漁港改建

日本發現史上第二強「天照粒子」恐源自未知天體！1克就能摧毀地球

哈瑪斯再釋放17人「含4歲美國女童」　父母在眼前遭殺害

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

地方熱門新聞

侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

大貨車內輪差易肇事　警呼籲行車注意

新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪包種茶特等獎

駕車這燈號不閃罰1200元

微創手術改善呼吸不順暢

警方入校推廣識詐「無卡分期」

2023世芥客家菜千人踩酸菜　蘇俊賓第一次體驗

桃園、曼谷副市長見證　城市觀光結盟

陳建仁視察東石漁港改建

耐斯王子飯店聖誕心願卡活動　25日開跑

嘉義市「二通生活圈街角館成果展」

防臭蟲　「白花油」被網友點名

支持台南國產牛肉X啤酒黃偉哲邀饗牛

台灣文學守護者張良澤教授獲獎

更多熱門

相關新聞

雲林拼裝車擋道　害騎士猛撞受傷

雲林拼裝車擋道　害騎士猛撞受傷

雲林每到花生採收期農民都會將花生直接就地於車道、柏油路曝曬，長期以來形成嚴重交通問題，車禍事故更是頻傳。本月23日晚間，一名吳姓騎士下班途中行經科虎路旁產業道路，在路中間直接撞上一輛農用拼裝車，猛烈撞擊發出巨大聲響，20公尺外住戶聞聲趕來協助送醫，警方到場發現，又是曬花生引起。

首戰重回花蓮　蕭美琴短髮亮相

首戰重回花蓮　蕭美琴短髮亮相

彰化、雲林福德正神結姻緣　古禮娶親成佳話

彰化、雲林福德正神結姻緣　古禮娶親成佳話

賴清德轟藍白：國家不行交給這群人

賴清德轟藍白：國家不行交給這群人

王義川：要與謝龍介男子漢對決

王義川：要與謝龍介男子漢對決

關鍵字：

2024立委選情2024縣市立委2024雲林縣立委蘇治芬鄭文燦雲林

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

霸氣警見年幼男童挨餓：走！我帶你買吃的

鍋吃一半「巨鼠掉下來」畫面曝！錢都道歉

連2波東北季風！最冷14度時間曝

兄弟教練團異動　許峰賓規劃不留

吳慷仁多強才能奪影帝？

TOYOTA「經典Logo」即將消失！

4類人易得菜花！　泌尿醫曝「防感染關鍵」

Cheap澄清「從未說牛肉湯不好喝」

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　王柏傑：可以要回家嗎

船蛆營養好吃！味道曝光　2種材料就能養活

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面