鄭文燦南下力挺！蘇治芬總部成立　聚焦褒忠產業園區

▲雲林海線立委參選人蘇治芬成立聯合競總，行政院副院長鄭文燦站台力挺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨籍雲林海線立法委員候選人蘇治芬今（26）日於褒忠鄉、口湖鄉成立競選總部，行政院副院長鄭文燦特地南下站台，大讚蘇治芬「正派、認真、愛台灣」，不僅為雲林爭取治水預算，也相當關心褒忠產業園區環評進度，強調「農業加產業，雲林好就業，雲林要加分，請選蘇治芬」。

行政院副院長鄭文燦出席褒忠聯合競選總部成立大會，細數蘇治芬爭取的農業、交通等建設，並提到兩人都曾擔任縣市首長，深知地方要進步，一定要想辦法增加就業機會。鄭文燦說，蘇治芬數次質詢希望能開發褒忠產業園區，褒忠產業園區總面積265公頃，他認為計畫不用分期、可一次核定，已請經濟部、環境部、農業部共同商量。

鄭文燦指出，褒忠產業園區環評已經送到環境部審查中，蘇治芬每隔2、3週就會打電話關心進度，所以他專案列管，期待環評定案就能進行報編、工程施作，所以「農業加產業，雲林好就業，雲林要加分，請選蘇治芬」。鄭文燦強調，台灣要穩健向前走，保護台灣民主、經濟、和平，只有靠賴清德、蕭美琴這組，還有「雲林守護者」蘇治芬共同打拚，就是唯一選擇。