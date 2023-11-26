雲林曬花生路霸再現！拼裝車擋道未警示　害騎士猛撞受傷

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林每到花生採收期農民都會將花生直接就地於車道、柏油路曝曬，長期以來形成嚴重交通問題，車禍事故更是頻傳。本月23日晚間，一名吳姓騎士下班途中行經科虎路旁產業道路，在路中間直接撞上一輛農用拼裝車，猛烈撞擊發出巨大聲響，20公尺外住戶聞聲趕來協助送醫，警方到場發現，又是曬花生引起。

▲雲林花生採收期又出現路霸，農民收走曝曬花生卻將拼裝車停置路中，未加警示，造成機車騎士直接撞上。（圖／民眾提供）

虎尾吳姓騎士23日18時30分下班返家途中，行經科虎路產業道路，從遠處僅可看見有路燈照亮地段鋪曬的花生已收完道路通暢，未料剛騎過路口隨即猛烈撞上龐大異物，發出巨大撞擊聲，村民趕忙跑出來查看，並協助吳男通報119並送醫，幸騎士當時車速沒有太快否則後果不堪設想。

▲農民將農用車當路霸停置路中（紅匡處），造成機車騎士直接撞上，事後才拿來閃紅燈、三角錐及樹枝警示。（圖／記者蔡佩旻攝）

警方獲報後前往調查，該村莊王姓農民在虎尾鎮科虎路旁產業道路， 未申請路權即佔用道路曬花生，並將無牌農用拼裝車停放於道路上，因當時天色黑暗，王姓農民亦未於車輛後放置任何明顯警告設施，導致吳騎士未能充分注意該道路上停放之農用車輛，而發生碰撞，所幸僅造成吳姓機車騎士左腿挫傷，車輛損毀，全案由虎尾分局大屯派出所依A2交通事故程序處理。

▲村民聽聞巨大碰撞聲響，趕進跑出來協助騎士送醫。（圖／民眾提供）

附近村民指出，平時道路均暢通可行，但一到花生採收期農民即會將農車開來擋路，沒放警示燈、三角錐，也均無任何路口提醒標示，因該處路燈間隔較大，村民開車、騎車都要靠近才會發現有車輛擋道，幾次差點撞上且道路僅緊一輛車寬，還需直接倒車才能脫困，長期雖不方便但仍體諒農民，都是同村人，也不好意思多說，真的希望能多加警示。

▲路霸農用拼裝車老舊，並無掛車牌直接擋在路中間，幸騎士速度不快，否則後果不堪設想。（圖／記者蔡佩旻攝）

吳姓騎士說明，農用拼裝車放置處洽於無路燈路段，選擇騎經該道路時僅發現花生已收完，但根本看不到農用車停擋路中央而直接撞上。虎尾鎮公所表示，因應農收期間曬花生需求，開放部分路段合法共民眾使用，只需向村里長說即可申請，並出借警示燈、三角錐、旗竿等標示物，呼籲民眾可多加利用。

虎尾警分局第五組組長黃春榮呼籲，目前時值花生採收季節，雲林縣農業處已有規劃203處合法曬場，提供農民利用合法的路段及空地來曝曬落花生，農民如有農作使用道路需要，應依規定向當地公所詢問申請，切勿任意於道路堆積、置放足以妨礙交通之物，並作好明顯警告設施，以保障農民權利，維護用路人的安全。

▲騎士指出，該路段前方路燈處可見花生已收走，以為道路恢復場通，未料農用車並未移走更沒加設任何警示標誌，實在誇張。（圖／記者蔡佩旻攝）