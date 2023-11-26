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土地公騎白馬娶親！彰化、雲林福德正神結姻緣　遵循古禮超熱鬧

記者蔡佩旻／雲林報導

9年前，彰化和美福圍宮主委林治中做了個夢，指示往濁水溪以南找尋土地公廟，尋覓數月一踏進虎尾大屯福德宮，夢境場景與現實合而為一，經過擲筊2廟如兄弟般每年相會，去年重建新廟需新雕刻土地婆並指示要到大屯娶親，經過雙方神明擲筊後，今（26）日和美福圍宮土地公駕白馬成為「白馬土地公」隆重娶親。

▲彰化和美福圍宮南下雲林虎尾福德宮迎娶土地婆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化和美福圍宮福德正神駕白馬娶親，沿路吸引許多民眾駐足拍照。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

彰化和美的土地公來到雲林虎尾，迎娶大屯仔福德宮的福德媽，迎親儀式全按照古禮進行，迎親隊伍有素蘭陣、北管轎前吹、醒獅團現場熱鬧非凡，廟方也為這對「新人」辦喜事，席開百桌，與信眾們一同享用喜宴，也慶祝這場神緣結親的喜事 。

▲彰化和美福圍宮南下雲林虎尾福德宮迎娶土地婆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化和美福圍宮南下雲林虎尾大屯仔福德宮迎娶土地婆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，2廟結緣於9年前，彰化和美福圍宮土地公廟時任主委林治中夢見神明指示，找一間有福德夫人的土地公廟，尋尋覓覓找不著，尋問了解夢老師給了指示往虎尾方向尋找。找到虎尾時，踏進大屯福德宮看到的廟裡景像，有福德正神和福德夫人，就像是夢中情景。主委林治中立馬回到彰化和美福圍宮向福德正神擲筊請示，即應允了三個聖筊，就這樣每年的8月和美福圍宮前來虎尾大屯進香，而大屯福德宮則是每年的4月北上和美福圍宮作客，兩間廟就像是兄弟般的交流。

▲彰化和美福圍宮南下雲林虎尾福德宮迎娶土地婆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化和美福圍宮南下雲林虎尾福德宮迎娶土地婆，娶親儀式均按古禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年農曆春節前臘月，和美福圍宮現任主委林治彬致電，提起因重建新廟需要一尊新雕刻的土地婆，而和美土地公特別指示要來大屯土地公廟娶親，要認大屯福德宮為娘家，大屯福德宮主委吳東桓馬上召開管理委員會議，擲筊請示福德正神並提到福圍宮要迎娶的是福德夫人的姊妹-福德媽，結果真允了三個聖筊。

▲彰化和美福圍宮南下雲林虎尾福德宮迎娶土地婆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化和美福圍宮迎娶土地婆，神轎相當喜氣、轎頂亦備有八卦米篩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

親事就這樣敲定，今年農曆8月雙方神明指示與同意，訂於農曆10月14日上午從彰化和美到雲林虎尾迎娶大屯子福德媽，今日在管委會及虎尾鎮公所指導協助下迎親儀式也全按照古禮進行，讓神明的婚宴既古典莊重又像慶典繞境一樣熱鬧，譜成文化慶典佳話。

大屯福德宮主委吳東桓表示，儀式備有豬、羊，聘金16萬、小訂、大喜餅、12禮、轎前吹、素蘭陣、謝籃按古禮，福圍宮除了土地公親駕白馬前來迎娶，壓桌金更達20多萬；女方亦有奉茶、戴金飾儀式、結婚證書、誦念文疏等禮數，與信眾、鄉親共同慶祝這場美麗的神緣親事。

▲彰化和美福圍宮南下雲林虎尾福德宮迎娶土地婆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲娶親儀式古典隆重，素蘭陣活潑喜氣的演出亦為娶親陣頭一大亮點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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