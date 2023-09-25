中共2027年攻台5大要素揭秘　美方思維變了！蔡英文建軍模式曝

▲總統蔡英文與時任海軍司令黃曙光上將。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對美國前印太司令部司令戴維森提及，2027年會是中共具備攻台能力的時間點一事，國安會諮委黃曙光也贊同此一論點，但他解析，這還攸關中共先具備三個航母戰鬥群，且美國軍力在下降，還要考量政治、經濟與國際因素。至於總統蔡英文的建軍構想，黃曙光盛讚有遠略，是採取「不對稱作戰」加上「基本戰力」（傳統武器）的模式。

對於各界爭論不休「2027年中共具備攻台能力」一事，事實上，「具備能力」不等於「會攻台」，尚須考量因素還很多。黃曙光解析中共攻台所需要具備的幾個條件，首先，中共必須擁有3個航母戰鬥打擊群，分別佔據北台灣、東台灣與南台灣等海域，形成包圍態勢，且中共部署在東台灣的航母戰鬥群，還需考量是燒鍋爐的，還是核動力，兩者帶來的威脅與影響截然不同。

黃曙光指出，中共也會考量美國的戰力在「下降」，如果美國戰力往下滑，那中共就可以準備，不過還必須考量政治、經濟與國際等各種因素。他說，習近平第三任期的時間軸來看，中共建軍速度、經濟成長等內部問題，都在滾動檢討。

因此，黃曙光認為，不應該糾結在2027年這個時間點，而是應該增強自我防衛的準備，讓中共去更改、延後他們的期程。

對此，國安高層補充表示，不論是2025年、2027年的時間點，習近平進入二連任、三連任，都攸關中共建軍速度、經濟成長與內部狀況的滾動性檢討；因此，台灣要在習近平進入下一個任期前，準備的又更好，這會讓中共必須去更改期程。

另外，對於外界常常討論，中共擁有多少架先進戰機、潛艦擁有多少艘一事，國安高層表示，台灣海峽本身對潛艦不是好的空間，就連水面艦也是，航母經過台海也是加速前進，一來很窄，二來水很淺，不利於操作。因此，中共都會希望把潛艦拉出第一島鏈，美方跟台灣則是不希望中共輕易突破第一島鏈，必須站穩北台灣、南台灣的水道跟生命線。

在建軍構想上，黃曙光則盛讚蔡英文的遠略，採取「不對稱作戰」加上「基本戰力」的構想，他也特別釋疑外界對於「不對稱作戰」的誤解。黃曙光說，在敵大我小的情況下，「我為什麼要跟你正面攻擊？我要避其鋒，擊其弱。」

黃曙光說，正面對抗就是以卵擊石，要透過迂迴、奇襲、多方位的戰術，要針對敵方的武力及攻台的方式，去找出敵人的弱點來建立反制的武器，包括資安網路作戰、多層次防空飛彈、制海攻船飛彈等，這些都是不對稱作戰的一環。

黃曙光說，上述這些，蔡英文任內都在強化，都有在做，她做無人機、無人艇、機動飛彈車、潛艦、各種遠程飛彈；除此之外，還要結合「基本戰力」，也就是傳統武器，無人機無法決定戰局，只能消耗對方戰力，因此需要加上戰車、船艦、戰機等。總體而言，就是「不對稱戰力，是能在戰場上創造有利態勢，進而改變戰局」。

對此，國安高層補充，過去確實在跟美方討論的時候，會認為大型的載台不是不對稱作戰，不需要投資，但是近期的討論中，美方一改在中東、沙漠地帶思維，慢慢有了轉變，台灣是海島國家，周邊是海域，且面對的是中國，中國所採取的是在灰色地帶的動作。

國安高層解釋，在灰色地帶時，對方可能進行所謂「危險抵近」，船艦會有推擠、操舟技巧，才可以不讓對方輕易進入海域，所以在耐波性、基本武器性能上，都會是需要的。

「台美在這部分有新的共識。」國安高層舉例，潛艦過去被認為是花很多錢的大型載台，但其實潛艦重要的意義在於，中共在「西南空域」的動態很多，之外底下的水面艦也很多，中國要突破第一島鏈，就是走北面的與那國島，另外一個就是巴士海峽；言下之意，西南空域下的水域，就是重要的潛水艇攻防點，那邊可以控制所有出海的船艦，會是很好的伏擊點。

該人士說，所以需要的不是需要多大的潛艇，或是多少艘艦艇，而是要躲在很好的位置，讓船不容易或輕易的出來，讓中國不容易從島鏈以西，到台灣之間有戰略優勢可以進行封鎖。