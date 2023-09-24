他憶蔡英文承諾過「不讓消防員白白犧牲」　喊話：欠家屬一個道歉

▲蔡英文23日赴屏東探訪致意。（圖／總統府提供）

記者江采蓁／綜合報導

屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房22日晚間傳出爆炸，共計9人死亡，其中包括4名消防員、3名員工、2人身分待確認，另107人受傷，目前還有1人尚未尋獲，總統蔡英文23日赴屏東慰問家屬。但媒體人黃揚明就翻出2018年敬鵬大火時，蔡英文承諾過「不讓消防員白白犧牲」，如今悲劇再次上演，「蔡英文欠這些消防員家屬一個道歉。」

黃揚明23日在節目《週末大爆掛》中指出，2018年的敬鵬大火與這次意外情況類似，都是工廠發生大火，消防員在不清楚內部狀況下救災殉職，當時家屬就要求蔡英文不要讓殉職的消防員白白犧牲，蔡英文說「我一定做到」，他質疑，過了五年又發生類似的事件，「這些消防員是不是又白白犧牲了呢？」上一個任期承諾過的，這一個任期悲劇又重演，他直言，「蔡總統，你欠這些消防員和消防員的家屬一個道歉。」

黃揚明表示，蔡英文的承諾或許有促成一些法令的修改，但執行面有無落實，包括第一時間消防員為何要馬上往火場衝，在尚未佈水線的情況下，是否能先待在比較安全的區域，他舉例，現在的消防員很辛苦，長官看到媒體來了，往往就叫消防員往前衝，「如果今天還有這種文化，是無法確保消防員安全的。」

此外，黃揚明提到，今年有一個新聞是台積電開出年薪300萬挖角消防員，如果連科技廠都開始在廠房內建立專責的消防和公安系統，那加工出口區、科學園區是否該建立特殊性的救援系統，他直言，「這不就是配戴很一般的裝備，進入很特殊的火場，這不是送死嗎？」