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國造潛艦目標2027年達4艘　部署3水域！避免中共破第一島鏈包台

▲▼潛艦上浮。（圖／軍聞社）

▲潛艦上浮。（資料照／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

台灣首艘自製潛艦的原型艦「海鯤號」，近日已完成封殼、塗裝作業，將在28日正式亮相。國安會諮委、潛艦小組召集人黃曙光近日在一場內部簡報中指出，目標2025年完成3艘、2027年達到4艘，任務部署在台灣東南、東部海域、北部與日本與那國島間水域，關鍵在於截斷中共穿越第一島鏈，避免其進入東部海域，形成包圍態勢。

黃曙光近日在一場內部簡報中，拋下以往軍人嚴肅的包袱，打趣地分享在接下潛艦國造任務的這6至7年來，歷歷在目的挑戰與生活。他說，自己是為了國家安全，才願意跳出來，沒有黨派問題，只有台灣的國防戰力考量。

黃曙光表示，在接到總統蔡英文的命令後，他著手訂定政策，他認為，潛艦國造必須在有限的預算範圍內專款專用，不得有任何追加預算，因此全案商源不經代理商、軍火商、掮客，而是直接跟原廠談判；裝備選擇也至少三家，排定優先順序。

黃曙光坦言，美國的角色也不能缺席，這樣才可以帶動歐美國家廠商參與的意願，至於戰鬥系統與武器裝備，則會以美國軍售為主，載台是以商售辦理，這樣較有保障。

另外，在國內量能部分，黃曙光表示，當時也檢討國內有商源的廠家，納入備案，同時也聘任海軍軍退的艦長、士官兵參與專案，彌補台船人力。他說，也不接受任何軍方長官、民意代表、政府官員、黨派人士的關說。他強調，潛艦國造是「專款專用」，任何選商都公開，台船公司、海發中心、256戰隊、台船軍退艦長、專長士官、中科院等，都有參與研討。

對於外界一直誤解，潛艦是「軍售案」一事，黃曙光澄清，潛艦是「商售案」，只有配置的Mk48型魚雷武器為軍售，其餘都是商售。他說，商售案就不是政府對政府，而是廠商對廠商」，因此這案也能說是「軍、商售並行」。

此外，過去常有民間聲音主張，由他國來替台灣設計，但黃曙光直言「不可行」。他說，由他國來設計，光是設計費用就150億到200億台幣，而且他國繪製藍圖，其裝備也會受限於他國的產品，未來如果想要相關裝備，人家也不一定願意賣給你，因此潛艦國造本身，就是一項國防產業的龐大計畫。

在期程規劃方面，黃曙光表示，台灣第一艘台灣的第一艘國造潛艦會在9月28日下水，10月1日就會展開泊港測試（HAT）、並預定明年4月1日前完成，之後便開始出海測試（SAT），期待明年底之前就能把此首艘國造潛艦交給海軍。

在未來目標部分，黃曙光表示，希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達成4艘潛艦；未來，台灣的潛艦部隊除了在台灣西南海域執行守備國土的命令，在任務部署來看，台灣東南、東部海域，甚至在東北介於蘇澳跟日本「與那國島」之間的水域防衛，也是重點截斷共軍進入第一島鏈，佔據東部海域，避免形成包圍台灣的態勢。

▲圖為中華民國海軍網站上的潛艦模型。（圖／翻攝自海運網站）

▲圖為中華民國海軍網站上的潛艦模型。（圖／翻攝自海運網站）

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