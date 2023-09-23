向殉職家屬表哀悼及慰問　蔡英文赴屏東探訪拋「3指示」

▲蔡英文中午赴屏東探訪致意。（圖／總統府提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

屏東市工業區經建路明揚高爾夫球大廠失火，造成近百人受傷、消防員4人殉職。總統蔡英文23日赴屏東了解救援進度，向不幸殉職的消防同仁致哀及慰問家屬，並前往屏東榮民總醫院探視傷患。蔡英文表示，事發到現在，她要感謝這次輪番上陣的警消及醫護人員，目前中央和地方通力合作投入救援行動，她也做出三點指示，希望相關單位全力以赴。

對於屏東科技產業園區發生火警事故，造成消防人員殉職、民眾罹難及受傷，蔡英文表示，目前現場仍有民眾受困失聯，她今日中午也到屏東關心救援進度和探視傷者，並且向殉職同仁和他們的家屬，表達哀悼和慰問。

蔡英文說明，從事發到現在，中央和地方通力合作投入救援行動，除了請所有同仁注意自身安全，她也做出指示，希望相關單位全力以赴：第一，提供殉職同仁的家屬最即時的幫助；第二，協助傷者即時醫療及後續照護；第三，盡速召開災害事故調查會、啟動事故調查程序，釐清事故發生的原因。

蔡英文指出，這次的救援難度很高，她要感謝這次輪番上陣、連夜投入救災的警消及醫護人員，經過一夜的執勤，很多同仁累了就席地而睡，為了守護民眾的生命安全，真的非常辛苦。中央會協助地方盡速完成復原，恢復正常生活，願逝者安息，也盼傷者盡早康復。