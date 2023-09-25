黃曙光笑怨「蔡英文害7年睡不好」　首艘國造潛艦海鯤號28日下水

▲國安會諮委黃曙光。（資料照／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

台灣首艘自製潛艦的原型艦「海鯤號」，近日已完成封殼、塗裝作業，將在28日正式亮相，總統蔡英文當天也會參與命名下水儀式。對此，國安會諮委、潛艦小組召集人黃曙光在一場內部簡報會議中，開玩笑地抱怨說，過去7年多來，在蔡英文下達國造潛艦任務後，他便吃不下飯、睡不好覺，但他佩服蔡英文在潛艦國造政策的決心，「只要她有決心，我就做得到！」

「我66歲了！人家66歲在幹嘛？含飴弄孫，陪太太出國，我沒有啊！」黃曙光在一場內部簡報會議上，拋下以往軍人嚴肅的包袱，打趣地分享在接下潛艦國造任務的這6至7年來，歷歷在目的挑戰與生活。他說，自己是為了國家安全，才願意跳出來，沒有黨派問題，只有台灣的國防戰力考量。

黃曙光說，蔡英文在總統第一任期，就對於潛艦國造非常重視，當時自己是海軍司令，接到蔡英文交辦的命令時，他有就我國歷年來，在潛艦國造的態度與實施進度做報告。他說，已故前總統李登輝時期，台灣就希望能籌獲8艘的潛艦，一直到前總統陳水扁執政時期，美方雖然同意軍售，但始終都沒有實際作為。

黃曙光表示，在前總統馬英九執政時期，雖然完成潛艦設計、預算建案，但當時確實比較空洞，到了蔡英文時代，才真正踏實下令，要求先做出第一艘原型艦。他回憶，當時蔡英文告訴他，「黃司令，你要跟你的海軍團隊，達成這個任務」。

在國造潛艦的期程，黃曙光說，台灣的第一艘國造潛艦會在9月28日下水，10月1日就會展開泊港測試（HAT）、並預定明年4月1日前完成，之後便開始出海測試（SAT），期待明年底之前就能把此首艘國造潛艦交給海軍。

在未來目標部分，黃曙光表示，希望2025年能完成3艘國造潛艦，2027年達成4艘潛艦；未來，台灣的潛艦部隊除了在台灣西南海域執行守備國土的命令，在任務部署來看，台灣東南、東部海域，甚至在東北介於蘇澳跟日本「與那國島」之間的水域防衛，也是重點截斷共軍進入第一島鏈包圍台灣的目的。