快訊／工廠惡火4打火弟兄殉職　蔡英文中午趕赴屏東探訪致意

▲屏東工廠爆炸，現場鐵皮、機車被炸翻，消防車也被炸爛。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陳家祥／台北報導

位於屏東的高爾夫球大廠明揚國際廠房，昨晚不明原因起火，已造成4名消防人員殉職、近百人受傷。總統蔡英文23日稍早結束接見行程後，立即趕赴屏東，預計12點左右到事故現場前進指揮所瞭解救援進度。隨後將前往心燈生命禮儀館，向不幸殉職的消防同仁致哀及慰問家屬，後續並將前往屏東榮民總醫院探視傷患。

蔡英文上午表示，昨天事發後第一時間就指示相關單位全力投入救災，屏東縣政府也成立災害應變指揮中心，啟動大量傷患處理機制。在行政院長陳建仁的指揮下，內政部長林右昌、衛福部次長王必勝都已經在昨天晚上立即南下提供協助。

蔡英文表示，目前救援行動在進行中，非常遺憾有4位消防人員在救災過程中殉職，「我要向殉職的同人家數表達哀悼致意，也請相關單位提供家屬最即時協助，也將儘速召開災害事故調查會，釐清還原真相」。

「請第一線同仁務必全力救災，以及協助傷患得到最好的照顧，但是也要注意自身的安全。」蔡英文說，稍後也會南下關心救援進度並探視慰問，也要謝謝所有投入救災的人員以及照顧傷患的醫護人員，在各自的崗位上提供最大的協助與支持。