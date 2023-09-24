進口雞蛋成政治風暴　畜牧司長張經緯降調生多所副所長

▲農業部畜牧司長張經緯確定調任生多所副所長。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

進口蛋爭議延燒全台，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢雙雙請辭，主管專案進口雞蛋的畜牧司長張經緯也確定調任生物多樣性研究所副所長，在野黨立委諷為「一屍三命」。但近日傳出生多所基層員工對此派令不滿，為現任代理副所長林旭宏抱不平，生多所所長楊嘉棟今（24日）回應，一切尊重農業部長官安排。

進口蛋引爆全台食安風暴，陳吉仲請辭下台，9月20日是任期最後一天，當天農業部也同時發出派令，負責本次專案進口雞蛋的畜牧司長張經緯調任生多所副所長兼研究員。此派令引起基層同仁不滿，因為原本代理副所長林旭宏可望真除，沒想到農業部卻突然安插人事。

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▲陳吉仲卸任當天，農業部同天發出張經緯的人事派令。（圖／讀者提供）

位於南投的生物多樣性研究所，原為特有生物研究保育中心，今年8月因農業部改制升格。據了解，畜牧司長是12職等，生多所副所長是10職等，張經緯等於是降調擔任副所長一職。

但有生多所基層同仁指出，林旭宏在特生中心任職20多年，之前一直擔任特生中心副主任，升格後擔任代理副所長，後年就要退休，可望真除擔任副所長，沒想到高層卻安排空降人選，為林旭宏大抱不平。

楊嘉棟坦言，基層反彈是人之常情，之前也努力爭取讓代理副所長可以真除，但尊重高層長官的安排。不過，他也強調，張經緯本身是獸醫也喜歡賞鳥，擁有動物專長背景，職務安排符合所長，未來會請張副所長督導動物防疫、動保等相關業務，但雖然派令已經下來，目前仍在進行職務交接，報到日期尚未確定。