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農業部+君達集團聯手舉辦淨零永續農業綠遊論壇　估2040提前達標

▲淨零永續農業綠遊論壇 。（圖／君達集團提供，下同）

▲淨零永續農業綠遊論壇 。（圖／君達集團提供，下同）

記者陳崑福／花蓮報導

永續農業綠遊研習論壇七月首辦後，好評如潮，農業部續辦「淨零永續農業綠色旅遊」研習論壇，9月19日起為期3天在花蓮秧悦美地度假酒店進行。產官學齊聚，共同探討永續農業發展及淨零目標的新解方。

▲淨零永續農業綠遊論壇 。（圖／君達集團提供，下同）

▲▼天氣風險管理開發公司總經理彭啓明、君達集團創辦人尹純綢董事長。

▲淨零永續農業綠遊論壇 。（圖／君達集團提供，下同）

資源永續利用司莊老達司長表示，兩週前到歐洲進行淨零永續的交流，歐盟的會員國對於台灣推動淨零的路徑均表示肯定，大家可以期待台灣在推動淨零上將會走在全世界的前端，當全世界一百多個國家以2050淨零為目標，台灣農業已將目標提前十年，透過農業部的策略和步驟，有信心在2040達到淨零。

▲淨零永續農業綠遊論壇 。（圖／君達集團提供，下同）

農業部畜產試驗所程梅萍副所長暢談畜產品的碳足跡與低碳生產，提出推動節能碳中和，畜牧業太陽能發電，生產效率減碳包裝，養豬場碳抵換，循環農業，增進動物福利等等。

氣象達人彭啟明探討淨零與減緩氣候關係，指1500多天颱風中心均沒有登台，這表示台灣可能會有缺水危機。而國際評估年底會發生強聖嬰現象，影響各國的程度，台灣排第四，極端氣候造成降雨強度增加，百年一遇的災害已經變成數年一遇，知道未來會不一樣，但我們準備好了嗎？

工研院綠能與環境研究所碳管理技術總監黃文輝主講碳足跡計算與E S G企業的關係，表示歐盟2021年公布啟動碳關稅，所有的上市櫃公司都要評比，大家有對策了嗎？他說，什麼是產品碳足跡？即產品的生命歷程，把各歷程碳排放相加，有五個足跡，包括原料到製造到運輸到使用到處置回收。

君達集團創辦人尹純綢主講30年的堅持VS休閒農場演進 實踐GT S綠色旅遊，表示君達農場是全台第一家休閒農場，分享一路走來的轉型歷程，她堅持有機無毒環境，30多年前就不使用農藥及化肥，堅持守護這片土地；她表示，有機種植是平衡土地永續的最佳基礎，農業永續固碳與企業結合，應支持在地生產在地消費降低碳旅程，以達到永續農業的目標；並以秧悅美地為例，指出以有機休閒主軸，具有養生保健生態文化香草美食提供不同的養生餐，吸引更多旅客到訪，A I虛擬體驗及療癒體驗，是未來休閒農場面臨轉型的重要趨勢。

清華大學資訊工程學系教授黃能富主談碳權存摺服務平台與農業碳排查，引圖表闡述企業E S G永續概念，強調企業宜以系統思維落實低碳綠生活。

台灣永續旅行協會理事長陳盈潔，演講旅遊產業ESG的實踐工具，談到永續旅遊簡單說是在旅行時設法降低對環境和社會的衝擊，並促進旅遊地經濟發展。

中衛發展中心前總經理蘇錦夥提出農業永續發展與產業落實，表示地球持續發燒，隨著空區域戰爭衝擊，空氣污染，氣候變遷造成天災，缺水危機，新型傳染病出現，糧食短缺，提出農業場域E S G專案，強調永續是大勢也是大事，永續產業化、產業永續化、永續生活化。

台灣碳業能源公司總經理楊佳璋探討低碳有機種植與碳排管理機制，建議落實田間紀錄管理，建立碳盤S O P，讓農業廢棄物變資源，如重鑄農村廢棄樹枝可取代煤，形成循環經濟。

配合這次論壇，主辦單位特邀優質在地有機小農共同舉辦小農市集。同時安排參加者入住秧悦美地度假酒店，透過使用在地有機小農食材的綠色餐食，以及有機香草七感療癒導覽、君達休閒農場的「一畝田」食農教育體驗等活動，提高與會者對綠色旅遊及在地農業的認識。

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