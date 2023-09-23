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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／陳建仁滿意度大跌9.2個百分點　「雞蛋風暴」成執政黨重要警訊

▲▼陳吉仲出席金農獎頒獎 致詞哽咽 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前農業部長陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

進口雞蛋爭議引發政治風暴，根據台灣民意基金會23日公布民調，對於行政院長率領內閣團隊滿意度，有39.7%滿意、40.3％不滿意，另有15.7％沒意見，滿意度較上次調查大幅下降9.2個百分點，台灣民意基金會分析，民調數據出現相當戲劇化轉變，對陳內閣無疑是一個重要警訊，近期農業部進口雞蛋風暴肯定是其中關鍵因素。

對於陳建仁內閣團隊施政表現，民調顯示有7.4%非常滿意，32.3%還算滿意， 23.7%不太滿意，16.7%非常不滿意，15.7%沒意見，4.2%不知道、拒答。二十歲以上台灣人中，不到四成滿意過去七個多月陳內閣整體施政表現，同時有四成出頭不滿意。

▼行政院長陳建仁民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼行政院長陳建仁民調。（圖／台灣民意基金會提供）

台灣民意基金會表示，不滿意者比滿意者多0.7個百分點。這項發現傳達了一個重要訊息，陳建仁組閣七個月後，國人對其整體 施政表現，滿意與不滿意各半、看法分歧，完全沒有共識可言。這對陳內閣無疑是一個重要警訊。

台灣民意基金會指出，和上個月相比，國人對陳內閣施政表現的反應丕變，滿意者遽減9.2個百分點，不滿意者增加3.7個百分點。一來一往，使得陳內閣原本上個月滿意度高於不滿意度12.2個百分點，如今逆轉成不滿意度高於滿意度0.7個百分點，形成一個戲劇性大轉變。

台灣民意基金會分析，從另一個角度看，陳內閣在一個月內流失9.2%支持者，等於是流失近180萬支持者，很不尋常。箇中原因可能不只一個，但近期農業部進口雞蛋風暴肯定是其中關鍵因素。 當2024總統與立委選舉已剩不到四個月，國人對陳建仁內閣施政表現不見一片叫好之聲，反而出現褒貶不一、模稜兩可的狀況，無疑將對選情投下一顆超級變數，未來演變更加值得關注。如果再出現一、兩個類似近期進口雞蛋風暴的「猛爆性突發事件」，那就是八年魔咒應驗的時候。

此次調查訪問期間是2023年9月18日至20日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual-framerandomsampling），市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

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