畜產會拒絕提供進口蛋流向！北市府決定開罰　最高可處300萬

▲畜牧會蛋品稽查。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

進口蛋風暴持續延燒，北市衛生局今（23）日約談中央畜產會，由於對方持續未依照規定提供完整進口蛋品流向，北市衛生局表示，規避、妨礙、拒不提供資料，將依據《食安法》開罰，最高可處分300萬元。

北市衛生局副局長李碧慧說明，要求畜產會提供包含進口單據、批號、加工廠、代工、產品標示、數量等相關進口蛋品流向相關資料，但至昨日仍未提供。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日進一步約談，畜產會仍表示基於維護往來廠商營業資料安全與權益，如未有具體違反食品安全衛生管理法內容，無法提供相關資料，衛生局將依違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料可處新臺幣3萬元至300萬元。李碧慧表示，處分金額還在討論，但她也強調，若限期沒有改善，將可連續處份。

北市衛生局表示，畜產會先前提供巴西蛋品初步流向，已於112年9月20日提供宜蘭縣、屏東縣、桃園市、高雄市、雲林縣、新北市、嘉義市、嘉義縣、彰化縣、臺中市及臺南市等11處所轄衛生局進行查核，持續加強縣市聯防稽查。

北市衛生局為確認蛋品安全截至112年9月22日已完成查核191家次，包含連鎖通路賣場91家次、進口專案蛋品輸入業者2家次、液蛋製造業者2家次、農業部及畜產會提供進口蛋品相關下游業者8家次、外縣市通報違規業者1家次、學校自設廚房及團膳業者26家次、烘焙、雜糧行及食品材料行61家次，將持續稽查市面蛋品安全。