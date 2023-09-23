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藍委控3千萬顆進口蛋下周到期　農業部否認：僅130萬顆要銷毀

▲▼專案進口蛋。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委指控3千萬顆進口蛋下周到期，農業部否認，表示僅130萬顆要銷毀。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

進口巴西蛋爭議不斷延燒。昨立委洪孟楷在立院質詢時，質疑農業部銷毀5400萬顆過期雞蛋，又有3000多萬進口蛋即將到期，剛好是超思進口的8千多萬顆雞蛋。農業部今（23日）澄清，5400萬顆待銷毀雞蛋並非全數來自巴西，而9月27即將到期雞蛋不是3000多萬顆，而是120萬到130萬顆左右，將兩者恣意不當連結而誤導視聽，只是徒增紛擾，實無必要。

農業部進口雞蛋爭議不斷，甚至引發食安問題。行政院院長陳建仁昨（22日）赴立法院專案報告進口雞蛋爭議，國民黨立委洪孟楷昨在質詢時，先是質疑農業部銷毀5400萬顆過期雞蛋，接著又有3000多萬進口蛋將在9月27日過期，再做成液蛋保存，上述兩項加起來剛好是超思公司進口的8000多萬顆巴西雞蛋，質疑農委會有最多資訊，為何准許超思公司進口那麼多蛋。

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對此，農業部今天也回應上述說法與事實不符，且有誤導視聽之虞，故進行澄清。農業部表示，使用液蛋作為庫存方式有效期限可達1年，使用用途廣泛且有彈性，對保障糧食安全有其必要。為維持滾動安全庫存的基本水位，除了殼蛋以外也會採用液蛋形式庫存，而以此方式保存者，不會有即將到期銷毀問題。

農業部強調，5400萬顆待銷毀的雞蛋並非全數來自巴西，而9月27即將到期的雞蛋也不是3000多萬顆，而是120萬到130萬顆左右，沒有所謂3000萬庫存可能將到期銷毀問題。

農業部也呼籲，相關評論應本於事實與證據，任意將5400萬顆待銷毀的各國進口雞蛋，拼湊不存在的所謂將銷毀的3000萬顆雞蛋，再將之加總影射成超思公司自進口巴西請口的8000萬顆雞蛋，「恣意不當連結，誤導視聽，徒增紛擾，實無必要。」

此外，昨天有立委質詢畜產會與超思公司間合約的時間問題，農業部表示，經過清查，畜產會核定同意與超思簽約日期為3月28日，因時間緊迫，超思公司馬上開始履約，同日即將第一批蛋款匯給巴西業者，而該批雞蛋也依約定於3月30日離港，雙方書面契約為之後再用印完成手續。昨天行政院陳院長備詢時，農業部人員忙中有錯，提供契約日期誤為3月26日，致陳院長轉述口誤，農業部一併澄清，並對疏誤不足之處，向立委、陳院長及社會大眾表示歉意。

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