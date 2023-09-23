頭暈坐博愛座！部落客慘被老人「連環巴頭」：那感覺我永遠不會忘

▲大眾運輸上的博愛座爭議，一直是許多網友討論的焦點。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

作家李昂20日發文，稱日前搭捷運身體不適，要3位年輕人讓位博愛座遭拒，怒控此事引發爭議。對此，知名部落客「個人意見」分享，自己年輕時曾因頭暈發燒搭公車去看醫生，途中卻被一名年長者要求讓座，對方甚至還出手連續打頭，讓他多年來都無法忘懷，呼籲別以外觀評斷坐博愛座的人。

個人意見22日晚間在臉書發文表示，自己以前年輕的時候，有一次因頭暈發燒想吐搭公車去看醫生，當時他就坐在車上的博愛座上，不料之後卻有一名「聲如洪鐘」的年長者上車並直接出手巴他頭嗆道「年輕人坐什麼博愛座」，他雖馬上解釋「我不舒服」，但對方仍持續巴頭，還怒罵「這是給老人坐的！」

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個人意見透露，「這故事沒有完美的反轉結局」，因為他最終選擇在公車抵達下一個站牌時就立即下車，並招了計程車去醫院，不過頭暈時還巴頭的感覺也讓他永遠不會忘記，「從此我不再以外觀評斷坐博愛座的人，因為他一定有他的理由。這才是博愛座的意義，對別人博愛，不是向人討博愛。」

個人意見最後也1句狠酸，「那老人現在應該S（死）了吧」。

貼文一出，馬上引發網友熱烈討論，紛紛留言「應該要直接吐在他身上」、「巴頭真的很過份」、「如果有人在車上巴我頭，我一定馬上按鈴求救」、「如果這個世上真的有輪迴，他一定已經順利轉世成為叭噗冰的喇叭」、「管他是不是老人！出手打你就不對了」、「明明名字就是『博愛座』，到底哪些文盲覺得是『老人座』」。